Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario nocturno de la exalcaldesa Cathy Barriga. La exjefa comunal mantenía arresto domiciliario nocturno desde el 9 de abril de 2025.

Tras una solicitud de su defensa, el tribunal determinó firma semanal y arraigo nacional para Barriga. Además, se le prohibió comunicarse con los demás imputados del caso luego de aprobarse la revocación del arresto domiciliario nocturno.

La resolución judicial se produce mientras el proceso permanece a la espera de que se programe el juicio oral contra la exautoridad, instancia que aún no cuenta con fecha definida.

Según declaraciones de su defensa, el abogado Eduardo Camus, “la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, compartiendo algunos de los argumentos de la defensa, valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar”.

“Incluso las veces que se le decretó su prisión preventiva por la misma Corte, las dos veces se había presentado de manera completamente voluntaria. Lo que demuestra que no hay una situación que amerite mantenerle un arresto domiciliario nocturno para asegurar los fines del procedimiento”, agregó el abogado defensor.

Cabe recordar que la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga a la exalcaldesa por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Asimismo, el Ministerio Público pide un total de 23 años de cárcel para la exalcaldesa, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pide 37 años de presidio.