El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Germán Verdugo, abordó su reciente integración a la comisión revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Sus declaraciones llegan tras conformarse la comisión que deberá revisar los antecedentes expuestos en la AC contra Rabat, luego de que el Secretario de Estado firmara decretos que aprobaban la rebaja de 54 penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

El diputado libertario expuso que “es una tremenda responsabilidad que la voy a abordar, digamos, desde mi perspectiva como abogado, un tema estrictamente jurídico, así es que espero que la comisión actúe en consecuencia”.

No obstante, afirmó que “ya el resultado lo conocemos, pero vamos a hacer lo posible por dejar planteados los términos en que esta situación se dio“.

Consultado sobre si la conformación de la comisión revisora —integrada tras el sorteo por tres parlamentarios de oposición y dos oficialistas— representaba una complicación adicional, Verdugo a su juicio, sostuvo que “es evidente, pues eso ya está, el resultado ya está dicho, entonces eso es así”.

“Lamentablemente, porque aquí, digamos, no hay objetividad en este tiempo, en estos temas“, concluyó.

Cabe recordar que Verdugo conforma la comisión junto a Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA).

Las palabras de Chandía

Por su parte, el diputado oficialista Carlos Chandía también abordó su integración a la comisión por la AC contra Rabat. No obstante, prefirió no emitir declaraciones y se limitó a no adelantar “un juicio al respecto hasta que esta se dé por finalizada”.

Asimismo, afirmó que “entiendo perfectamente la labor de la prensa y la expectación por este tema. Quiero ser sumamente responsable en mi actuación como miembro de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional“.