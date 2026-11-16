Tras poner fin a una sequía de 27 años sin vencer a España, el seleccionado chileno de rugby atraviesa un momento dulce en su gira europea. En conversación con CNN Deportes, Rodrigo Fernández abordó el cambio que tuvo el equipo tras la derrota con Portugal.

El triunfo frente a los “Leones” tuvo un sabor especial, no solo por la estadística histórica, sino por la respuesta anímica del grupo tras un debut complejo en la ventana internacional. “Tuvimos un partido un poco raro contra Portugal, que nos dolió mucho la imagen que dejamos. Darle vuelta a la mentalidad del equipo en una semana es algo de lo que podemos estar orgullosos y muy contentos”, señaló el seleccionado.

Una gira que el propio Fernández define como “agridulce”, destacando que el apretón ante España sirvió para recordar la verdadera identidad del equipo. Sin embargo, advirtió que no hay espacio para la relajación de cara al próximo desafío este viernes ante Zimbabue: “Es un rival sumamente duro, que no tiene mucho que perder porque está abajo en el ranking y viene a dar el batacazo, del cual nos tenemos que defender”.

El duelo frente a los africanos se disputará en el Stade Chanzy de la ciudad de Angulema, en Francia. Se espera una gran concurrencia de compatriotas, tal como sucedió en los partidos frente a los lusos y los hispanos. Algo que también se repetirá en el Mundial, donde Chile destaca en el Top 10 de países que más entradas han comprado: “Nos llena de orgullo estar acá en Europa y sentir que hay más chilenos que españoles o portugueses en el estadio. Sentimos que estamos cumpliendo la misión con la que partió este proceso: convertirnos en un equipo que contagie cosas buenas, que sea un aporte para la sociedad y posicionar al rugby por los valores que tiene, dejando atrás los estigmas”, explicó Fernández, subrayando que ese respaldo conlleva una “responsabilidad gigante”.

A menos de un año del inicio de la Copa del Mundo, donde Chile enfrentará un grupo de máxima exigencia ante potencias como Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong, el plantel mantiene el foco en el corto plazo, aunque ya se vislumbran desafíos preparatorios de primer nivel. “Tenemos una linda gira en febrero en la que vamos a ir a Inglaterra, a Irlanda, a tener partidos durísimos. Por lo que entiendo, es que se están organizando más partidos de nivel alto para preparar lo que van a ser los partidos con Hong Kong, Nueva Zelanda y Australia, que seguramente van a ser de los más duros de nuestra vida”.

Una cita doblemente especial para Yoyo, que con 30 años siente que esta puede ser su última cita planetaria. “Me estoy acercando al final de mi carrera y cada vez que salgo a la cancha siento que puede ser la última vez. Entrenamos todo el año para seis o siete partidos con Los Cóndores, así que lo que más siento es una linda presión de rendir y seguir dejando a Chile un pasito más arriba”.