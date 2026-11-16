Esta jornada se dio a conocer la conformación de la comisión encargada de analizar la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales. En paralelo, se confirmó quién estará a cargo de su defensa jurídica.

Luego de varias semanas de preparación, el pasado jueves se presentó el libelo acusatorio contra el secretario de Estado, documento que contiene cuatro capítulos con los argumentos de la oposición para sustentar la acción. Este lunes, además, se dio a conocer el texto completo de la acusación.

Para asumir la defensa del titular de Justicia, fue designado el abogado Juan Ignacio Piña, quien cuenta con experiencia en el ámbito académico, judicial y en la representación del Estado ante instancias internacionales.

¿Quién es Juan Ignacio Piña?

Piña es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad, también es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España). Ha desarrollado una destacada trayectoria académica como profesor e investigador en materias de derecho penal y derecho público, tanto en Chile como en el extranjero.

El abogado se integró a la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso Silala, en calidad de coagente nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet, entre junio de 2016 y julio de 2019.

Asimismo, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2017. Entre el 17 de enero de 2013 y el 11 de marzo de 2014 se desempeñó como subsecretario de Justicia, nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera.