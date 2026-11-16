La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso por probables tormentas eléctricas en las zonas norte, centro y sur.

Debido a una condición sinóptica de vaguada en altura, que provoca inestabilidad atmosférica, se podría desarrollar actividad eléctrica en 10 regiones del país.

El aviso detalló que lo anterior podría ocurrir desde la tarde de este lunes hasta la noche del martes 17 de noviembre.

Asimismo, la entidad señaló que las tormentas eléctricas podrían venir acompañadas de precipitaciones aisladas.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

De acuerdo con la DMC, las regiones que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas son:

Región de Coquimbo (cordillera)

Región de Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos, cordillera)

Región Metropolitana (valle, precordillera, cordillera)

Región de O’Higgins (valle, precordillera, cordillera)

Región del Maule (litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Región de Ñuble (litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Región del Biobío (litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Región de La Araucanía (litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Región de Los Ríos (litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Región de Los Lagos (cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera)

Las tormentas eléctricas podrían desarrollarse después de la semana de altas temperaturas que afectó a la zona centro y norte, con máximas de hasta 33 °C.