Gendarmería confirmó este lunes que el padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber luego de que se le decretara la medida cautelar de prisión preventiva.

A través de un comunicado, la institución señaló que el imputado ingresó durante la tarde de este lunes al anexo, dependiente del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

“Gendarmería de Chile informa que, durante esta jornada, ingresó al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) el imputado Máximo Pavez Cerda, en cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, decretada por el Juzgado de Garantía de Colina, en el marco de la audiencia de formalización”, informó el organismo.

Asimismo, indicó que, “de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos para el ingreso de toda persona privada de libertad a un establecimiento penitenciario, el imputado fue sometido a las respectivas actuaciones de recepción, que contemplan su clasificación y segmentación, así como la evaluación y verificación de su estado de salud, para determinar su posterior derivación a la dependencia que corresponda, de acuerdo con los criterios normativos de seguridad”.

Prisión preventiva para Máximo Pavez Cerda

Cabe recordar que el tribunal decretó la máxima medida cautelar para Máximo Pavez Cerda, luego de que el Ministerio Público confirmara que conducía en estado de ebriedad al momento de impactar contra una carreta de tracción animal, lo que dejó a tres personas heridas.

Debido a ello, la Fiscalía pidió prisión preventiva para el imputado, acusándolo del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas y dos lesiones graves.

De acuerdo con lo detallado en la audiencia de formalización, una de las víctimas, que es menor de edad, terminó con una fractura en el cráneo; asimismo, Felipe Lucero (quien conducía la carreta) resultó con múltiples lesiones que lo pusieron en riesgo vital, como politraumatismo, traumatismo encefalocraneano grave, hemorragia, crisis convulsivas postraumáticas y fracturas varias.

No obstante, según consignó La Tercera, Lucero se encuentra fuera de riesgo vital e internado en la Clínica Dávila tras el accidente en la comuna de Lampa, aunque todavía presenta riesgo de secuelas neurológicas severas.