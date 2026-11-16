El Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó este lunes que el segundo partido amistoso entre las selecciones de Chile y Colombia no se disputará en el Estadio Nacional debido a las malas condiciones del recinto.

La entidad explicó, a través de un comunicado, que la decisión “responde al estado actual del campo de juego, cuyo deterioro se produjo principalmente como consecuencia del concierto de BTS realizado en el recinto”.

En esa línea, recordó que “para resguardar los compromisos deportivos previamente establecidos, el contrato suscrito con la productora DG Medios contemplaba expresamente la obligación de restituir la cancha en las mismas condiciones en que fue entregada, garantizando su disponibilidad y los estándares necesarios para el desarrollo de las actividades programadas”.

Si bien señaló que la productora implementó un plan de recuperación del césped, remarcó que “las medidas ejecutadas no permitieron alcanzar los resultados esperados, por lo que la cancha no logró recuperar las condiciones exigidas por las selecciones para disputar este encuentro”.

Cabe recordar que, luego de que el IND no aprobara la realización del concierto de BTS en el Coliseo Central del Estadio Nacional debido a que se podría afectar el tiempo de recuperación del césped para otros eventos, la productora entregó un nuevo plan de mitigación para garantizar la continuidad operativa del recinto, de modo que finalmente se dio el visto bueno a los recitales. Pero aquello señalaron que no se cumplió, por lo que aplicarán multas a la productora por el incumplimiento del contrato.

“Ante este incumplimiento, el Instituto Nacional de Deportes está ejerciendo las facultades legales y contractuales que correspondan, incluyendo la aplicación de las multas establecidas en el contrato suscrito con DG Medios“, confirmó el organismo.

“Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la infraestructura deportiva pública y con garantizar que el Estadio Nacional continúe siendo un recinto al servicio del país”, concluyó.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental

De acuerdo con Radio Biobío, el segundo partido amistoso de La Roja, programado para este martes 17 de noviembre, se realizará en el Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul.