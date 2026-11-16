La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) estima que la inversión total en construcción crecerá 0,8% real anual en 2026 y proyecta un alza de 5,8% para 2027. Así lo informó el gremio este lunes, durante la presentación de su informe Macroeconomía y Construcción (MACh).

Ambas cifras corresponden al punto medio de los rangos estimados por la CChC. Para este año, el gremio proyecta un crecimiento de 1,1% en la inversión en infraestructura y de 0,3% en vivienda.

El bajo crecimiento de 2026 se explica principalmente por la caída de 7,9% en la inversión en infraestructura pública, debido a la menor inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP). A septiembre, la cartera había ejecutado el 56,6% de su presupuesto inicial de inversión, con un gasto 20,5% menor en términos reales que en igual período de 2025.

“Venimos de años difíciles y este 2026 la inversión en construcción muestra un crecimiento muy bajo. Sin embargo, estamos empezando a ver señales alentadoras en materia de empleo y hay fundamentos para esperar un mejor 2027”, señaló el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret.

Inversión en infraestructura productiva compensa caída del gasto público

Esa caída fue compensada por la inversión en infraestructura productiva, que crecería 7,5% este año, impulsada principalmente por proyectos mineros y energéticos.

En vivienda, la inversión pública aumentaría 8,6% y permitiría contrarrestar la baja de 3,8% en la vivienda privada. Las ventas de viviendas, en tanto, subirían 2% a nivel nacional, apoyadas por el subsidio a la tasa de interés, aunque su impulso perdió fuerza durante el año.

El informe también destaca señales de recuperación en el empleo del sector. En septiembre, la construcción registró 743 mil ocupados, 20 mil más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, la CChC estima que en el tercer trimestre persistió una brecha potencial de empleo de 188 mil puestos.

CChC proyecta alza de 5,8% en la inversión en construcción para 2027

Para 2027, el gremio proyecta alzas de 6% en infraestructura y de 5,4% en vivienda. En el primer caso, la inversión productiva crecería 7,3% por un mayor dinamismo de los proyectos privados, mientras que la infraestructura pública aumentaría 3,9%, gracias al impulso de las concesiones y las empresas autónomas del Estado.

Ese avance compensaría la caída de 3,3% en la inversión pública directa contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. En vivienda, el informe proyecta un aumento de 7% en la inversión pública y de 4,5% en la privada.

Sin embargo, la CChC advirtió que el proyecto de Presupuesto reduce los recursos para préstamos que permiten a las empresas financiar la construcción de viviendas sociales, lo que podría afectar sus proyecciones.

“Si esa restricción dificulta el inicio o la continuidad de las obras, el crecimiento de la inversión en vivienda y en el conjunto del sector podría ser bastante menor al proyectado”, explicó Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC.

Las cinco prioridades de la Cámara de la Construcción para impulsar el sector

Para concretar el repunte, Rencoret presentó cinco prioridades. Entre ellas, avanzar en los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), garantizar la continuidad de la política habitacional para familias vulnerables y reforzar la colaboración entre el sector público y el privado.

El gremio también pidió velar por la correcta ejecución del presupuesto público, con licitaciones y pagos a tiempo, y acelerar el inicio de las obras de concesiones ya adjudicadas, que involucran una inversión total cercana a US$ 10.000 millones.

“2027 puede marcar un punto de inflexión si somos capaces de llevar los proyectos a obra. Para eso necesitamos reglas claras para invertir, continuidad en la construcción de viviendas sociales y que el Estado cumpla los plazos de licitación y de pago”, puntualizó Rencoret.