(CNN en Español) — La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció este lunes las nominaciones a la edición 69 de los premios Grammy.
La cantante inglesa Raye lideró las nominaciones con 11 menciones, incluyendo Álbum del Áño, igualando el récord de Beyoncé de la mujer con más nominaciones en un año.
A Raye le siguió de cerca la estrella española Rosalía, con 9 nominaciones, en las que se incluyen las categorías más importantes de los premios Grammy, como álbum, canción y grabación del año.
Rosalía fue la artista más premiada el jueves pasado en la gala de los premios Latin Grammy, con cinco galardones.
En este dominio de artistas femeninos, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert se ubicaron, con siete nominaciones cada una, en el tercer puesto de las figuras más nominadas.
Los músicos Pharrell Williams, Kehlani, Carly Pearce, Juanes, David Guetta y Yungblud hicieron el anuncio de las nominaciones a través del sitio web oficial de los premios Grammy.
La ceremonia de este año se transmitirá en vivo por ABC y simultáneamente por Hulu y Disney+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 7 de febrero de 2027.
Los premios Grammy de 2027 presentan cinco nuevas categorías.
Estas incluyen mejor interpretación de música pop asiática, mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B, Mejor Iinterpretación vVcal de Pop tTadicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.
A continuación, se presenta una selección de las nominaciones, que iremos actualizando a medida que se van anunciando.
Álbum del año
- Phoebe Bridgers – Lost Weekend
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Ella Langley – Dandelion
- Bruno Mars – The Romantic
- Raye – This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Rosalía – Lux (Complete Works)
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del año
- Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- Olivia Rodrigo – The Cure
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Taylor Swift – I Knew It, I Knew You
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars – Risk It All
- Raye – Where Is My Husband!
Grabación del año
- Olivia Dean – Man I Need
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- Bruno Mars – I Just Might
- Raye – Where Is My Husband!
- Olivia Rodrigo – The Cure
- Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
- Tame Impala with Jennie – Dracula
Mejor nuevo artista
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Mejor álbum de pop latino
- Karol G – No me arrepiento de sentir tanto
- Mon Laferte – Femme Fatale
- Carín León – Muda
- Rawayana – ¿Dónde Es El After?
- Elena Rose – Bendito verano
Mejor canción latina
- Karol G & Drake – Ahí
- Jorge Drexler – ¿Cómo se ama?
- Ca7riel & Paco Amoroso con Sting – Hasta Jesús tuvo un mal día
- Rosalía – La perla
- Milo J – Niño
Mejor álbum de rock latino/alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso – Free Spirits
- Jorge Drexler – Taracá
- Milo J – La vida era más corta
- Juanes – Juanesteban
- Fito Paez – Shine
Mejor álbum de música urbana
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra: Capítulo 0
- J Balvin, Ryan Castro – Omerta
- Ryan Castro – Hopi Sendé
- Alvaro Díaz – Omakase
- Feid – El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo
- Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout
Mejor álbum de música tropical latina
- Rubén Blades, Roberto Delgado and Orquesta – País portatil
- Luis Enrique – El alma en clave
- Fonseca – Antes que el tiempo se vaya
- Grupo Niche – Más que palabras
- Carlos Vives – El último disco Vol. 1
Mejor álbum de música mexicana/tejana
- Grupo Frontera – Lo que me falta por llorar
- Lupita Infante – Aunque me duela
- Mari Nobre – La madrina
- Peso Pluma, Tito Double P – Dinastía (Deluxe)
- Carlos Rivera – ¡Vida México!
Mejor interpretación de música global
- Rosalía, Dougie F – Porcelana
- Shakira, Burna Boy – Dai Dai
- Angélique Kidjo, Pharrell Williams, Quavo – Bando (Orchestral)
- Devan Ekambaram, Susha – Varuvaaiy
- KerreKe, Mireya Ramos, Alex E. Chávez – Una flor en cada estrella
Mejor video musical
- Rosalía – Berghain
- Raye – Click Clack Symphony
- Ariana Grande – Hate that I Made You Love Me
- Phoebe Bridgers – Lost Boys
- Gener8ion, Yung Lean – Storm
Mejor interpretación de pop en solitario
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars – Risk It All
- Raye – Where is my Husband!
- Olivia Rodrigo – The Cure
- Rosalía – Sauvignon Blanc
Mejor interpretación pop de dúo/grupo
- Lady Gaga, Doechii – Runway
- Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love
- Raye, Hans Zimmer – Click Clack Symphony
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter – The Life of a Showgirl
- Tame Impala, Jennie – Dracula
Mejor interpretación de música pop asiática
- Babymetal, Polyphia – Sunset Kiss
- Bini – Unang Kilig
- IVE – Banf Bang
- KiiiKiii – 404 (New Era)
- Lisa – Yes
- SB19 – Visa
Mejor álbum de pop vocal
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Bruno Mars – The Romantic
- Ariana Grande – Petal
- Raye – This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love
Mejor canción de rap
- Don Toliver – E85
- Cardi B – Errtime
- Doechii featuring SZA – Girl, Get Up
- T.I. – Let ’Em Know
- Yung Miami – Spend Dat
Mejor interpretación de rap
- Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – Good Flirts
- Cardi B – Errtime
- De La Soul con Nas – Run It Back
- T.I. – Let ’Em Know
- Don Toliver – Body
Mejor interpretación country en solitario
- Vince Gill – The Whole World
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- Kacey Musgraves – Dry Spell
- Lainey Wilson – Can’t Sit Still
- Stephen Wilson Jr. – Gary
Mejor álbum de rock
- Angine De Poitrine – Vol. II
- Foo Fighters – Your Favorite Toy
- Muse – The Wow! Signal
- The Rolling Stones – Foreign Tongues
- Jack White – Frozen Charlotte
Mejor interpretación de rock
- Angine de Poitrine – Sarniezz
- Phoebe Bridgers – Lost Boys
- Geese – Trinidad
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – What’s Wrong With Me
- The Rolling Stones – In The Stars
Mejor canción de rock
- The Rolling Stones – In The Stars
- Phoebe Bridgers – Lost Boys
- Aerosmith, Yungblud – My Only Angel
- Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis
- Geese – Trinidad
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – What’s Wrong With Me
- Foo Fighters – Your Favorite Toy
Mejor álbum de música alternativa
- Alabama Shakes – I Must Be Dreaming
- Phoebe Bridgers – Lost Weekend
- Charli XCX – Music, Fashion, Film
- Geese – Getting Killed
- Gorillaz – The Mountain
- Rosalía – Lux (Complete Works)
Mejor interpretación de música alternativa
- Angine de Poitrine – Fabienk
- Phoebe Bridgers – Kill Me
- Geese – Au Pays du Cocaine
- Rosalía – Reliquia
- Hayley Williams – Showbiz
Mejor álbum de música electrónica
- Madonna – Confessions II
- Robyn – Sexistential
- Skrillex – Soma
- Slayyyter – Wor$t Girl in America
- Tame Impala – Deadbeat
Mejor interpretación de R&B
- Beyoncé – Morning Dew (Donk)
- Kehlani – Out the Window
- Victoria Monét – Let Me
- Jill Scott – Pressha
- Tems – What You Need
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