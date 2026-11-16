Grammy 2027: Revisa aquí la lista completa de artistas nominados por categoría

(CNN en Español) — La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció este lunes las nominaciones a la edición 69 de los premios Grammy.

La cantante inglesa Raye lideró las nominaciones con 11 menciones, incluyendo Álbum del Áño, igualando el récord de Beyoncé de la mujer con más nominaciones en un año.

A Raye le siguió de cerca la estrella española Rosalía, con 9 nominaciones, en las que se incluyen las categorías más importantes de los premios Grammy, como álbum, canción y grabación del año.

Rosalía fue la artista más premiada el jueves pasado en la gala de los premios Latin Grammy, con cinco galardones.

En este dominio de artistas femeninos, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert se ubicaron, con siete nominaciones cada una, en el tercer puesto de las figuras más nominadas.

Los músicos Pharrell Williams, Kehlani, Carly Pearce, Juanes, David Guetta y Yungblud hicieron el anuncio de las nominaciones a través del sitio web oficial de los premios Grammy.

La ceremonia de este año se transmitirá en vivo por ABC y simultáneamente por Hulu y Disney+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 7 de febrero de 2027.

Los premios Grammy de 2027 presentan cinco nuevas categorías.

Estas incluyen mejor interpretación de música pop asiática, mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B, Mejor Iinterpretación vVcal de Pop tTadicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.

A continuación, se presenta una selección de las nominaciones, que iremos actualizando a medida que se van anunciando.

Álbum del año

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Olivia Dean – The Art of Loving

Ella Langley – Dandelion

Bruno Mars – The Romantic

Raye – This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Rosalía – Lux (Complete Works)

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del año

Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain

Ella Langley – Choosin’ Texas

Olivia Rodrigo – The Cure

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where Is My Husband!

Grabación del año

Olivia Dean – Man I Need

Ella Langley – Choosin’ Texas

Bruno Mars – I Just Might

Raye – Where Is My Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tame Impala with Jennie – Dracula

Mejor nuevo artista

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Mejor álbum de pop latino

Karol G – No me arrepiento de sentir tanto

Mon Laferte – Femme Fatale

Carín León – Muda

Rawayana – ¿Dónde Es El After?

Elena Rose – Bendito verano

Mejor canción latina

Karol G & Drake – Ahí

Jorge Drexler – ¿Cómo se ama?

Ca7riel & Paco Amoroso con Sting – Hasta Jesús tuvo un mal día

Rosalía – La perla

Milo J – Niño

Mejor álbum de rock latino/alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – Free Spirits

Jorge Drexler – Taracá

Milo J – La vida era más corta

Juanes – Juanesteban

Fito Paez – Shine

Mejor álbum de música urbana

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra: Capítulo 0

J Balvin, Ryan Castro – Omerta

Ryan Castro – Hopi Sendé

Alvaro Díaz – Omakase

Feid – El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo

Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout

Mejor álbum de música tropical latina

Rubén Blades, Roberto Delgado and Orquesta – País portatil

Luis Enrique – El alma en clave

Fonseca – Antes que el tiempo se vaya

Grupo Niche – Más que palabras

Carlos Vives – El último disco Vol. 1

Mejor álbum de música mexicana/tejana

Grupo Frontera – Lo que me falta por llorar

Lupita Infante – Aunque me duela

Mari Nobre – La madrina

Peso Pluma, Tito Double P – Dinastía (Deluxe)

Carlos Rivera – ¡Vida México!

Mejor interpretación de música global

Rosalía, Dougie F – Porcelana

Shakira, Burna Boy – Dai Dai

Angélique Kidjo, Pharrell Williams, Quavo – Bando (Orchestral)

Devan Ekambaram, Susha – Varuvaaiy

KerreKe, Mireya Ramos, Alex E. Chávez – Una flor en cada estrella

Mejor video musical

Rosalía – Berghain

Raye – Click Clack Symphony

Ariana Grande – Hate that I Made You Love Me

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Gener8ion, Yung Lean – Storm

Mejor interpretación de pop en solitario

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where is my Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía – Sauvignon Blanc

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

Lady Gaga, Doechii – Runway

Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love

Raye, Hans Zimmer – Click Clack Symphony

Taylor Swift, Sabrina Carpenter – The Life of a Showgirl

Tame Impala, Jennie – Dracula

Mejor interpretación de música pop asiática

Babymetal, Polyphia – Sunset Kiss

Bini – Unang Kilig

IVE – Banf Bang

KiiiKiii – 404 (New Era)

Lisa – Yes

SB19 – Visa

Mejor álbum de pop vocal

Olivia Dean – The Art of Loving

Bruno Mars – The Romantic

Ariana Grande – Petal

Raye – This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love

Mejor canción de rap

Don Toliver – E85

Cardi B – Errtime

Doechii featuring SZA – Girl, Get Up

T.I. – Let ’Em Know

Yung Miami – Spend Dat

Mejor interpretación de rap

Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – Good Flirts

Cardi B – Errtime

De La Soul con Nas – Run It Back

T.I. – Let ’Em Know

Don Toliver – Body

Mejor interpretación country en solitario

Vince Gill – The Whole World

Ella Langley – Choosin’ Texas

Kacey Musgraves – Dry Spell

Lainey Wilson – Can’t Sit Still

Stephen Wilson Jr. – Gary

Mejor álbum de rock

Angine De Poitrine – Vol. II

Foo Fighters – Your Favorite Toy

Muse – The Wow! Signal

The Rolling Stones – Foreign Tongues

Jack White – Frozen Charlotte

Mejor interpretación de rock

Angine de Poitrine – Sarniezz

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Geese – Trinidad

Olivia Rodrigo, Robert Smith – What’s Wrong With Me

The Rolling Stones – In The Stars

Mejor canción de rock

The Rolling Stones – In The Stars

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Aerosmith, Yungblud – My Only Angel

Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis

Geese – Trinidad

Olivia Rodrigo, Robert Smith – What’s Wrong With Me

Foo Fighters – Your Favorite Toy

Mejor álbum de música alternativa

Alabama Shakes – I Must Be Dreaming

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Charli XCX – Music, Fashion, Film

Geese – Getting Killed

Gorillaz – The Mountain

Rosalía – Lux (Complete Works)

Mejor interpretación de música alternativa

Angine de Poitrine – Fabienk

Phoebe Bridgers – Kill Me

Geese – Au Pays du Cocaine

Rosalía – Reliquia

Hayley Williams – Showbiz

Mejor álbum de música electrónica

Madonna – Confessions II

Robyn – Sexistential

Skrillex – Soma

Slayyyter – Wor$t Girl in America

Tame Impala – Deadbeat

Mejor interpretación de R&B