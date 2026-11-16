Jensen Huang evalúa volver a Nvidia: Aliados en Silicon Valley presionan al directorio para que lo restituya como CEO

Jensen Huang evalúa volver a la dirección ejecutiva de Nvidia, días después de renunciar al cargo, mientras aliados en Silicon Valley presionan al directorio de la compañía para que lo restituya.

Según el Financial Times, Huang ha conversado con personas de confianza sobre la posibilidad de regresar, pese a que una investigación independiente del directorio sigue revisando la conducta que llevó a su salida de la compañía de chips, valorizada en unos US$ 4 billones.

Huang dejó el cargo la semana pasada tras conocerse que mantuvo relaciones extramaritales, una con una subordinada y otra con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.

Esta última es objeto de investigaciones por sus presuntos vínculos con la inteligencia china, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que todavía no ha llegado a una conclusión sobre si es una espía.

Aliados de Jensen Huang impulsan campaña para que vuelva a Nvidia

Uno de los aliados del exejecutivo dijo que está armando un “cuarto de guerra” con ejecutivos de Silicon Valley para impulsar su regreso, y que buscará el apoyo de la Casa Blanca.

“Todos los que importan en la tecnología, fuera de los laboratorios de frontera, quieren a Jensen”, afirmó.

La campaña pública ganó fuerza durante el fin de semana. Una carta abierta que pide al directorio “traer de vuelta a Jensen” superaba este lunes las 175.000 firmas, entre ellas las de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, de Epic Games. Algunos empleados de Nvidia también se sumaron públicamente al llamado.

A eso se agrega la presión de inversionistas. Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia, publicaron el viernes una carta en la que piden al directorio mantener “todas las opciones sobre la mesa”, incluido un eventual regreso de Huang.

Los inversionistas citaron “el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang durante un largo período” y la “enorme incertidumbre” asociada a su salida.

Scott Bessent pide una reestructuración de Nvidia

Sin embargo, el regreso enfrenta obstáculos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el domingo una “reestructuración drástica” en la dirección de la compañía.

Además, a diferencia de otros fundadores de tecnológicas, Huang no tiene una participación controladora en Nvidia, por lo que no puede revertir decisiones del directorio.

La compañía es dirigida hoy de forma interina por Colette Kress, quien busca dar estabilidad antes de la presentación de resultados trimestrales de este martes.