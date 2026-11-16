“Quien habló en ese momento era el candidato”: Kast explica homenaje a Ho Chi Minh tras críticas a Bachelet

El Presidente José Antonio Kast respondió este lunes a los cuestionamientos por la ofrenda floral que depositó en el mausoleo de Ho Chi Minh, durante su visita oficial a Vietnam, pese a haber criticado anteriormente a Michelle Bachelet por realizar el mismo gesto.

El Mandatario fue consultado por sus declaraciones de 2017, cuando calificó al histórico líder comunista vietnamita de “asesino en serie” y cuestionó a la entonces Presidenta por rendirle homenaje.

Ante la pregunta sobre si el Kast candidato habría criticado la decisión del actual jefe de Estado, respondió: “Como bien usted lo señala, quien habló en ese momento era el candidato”.

“Hoy día represento una nación y como gobernante de una nación me debo a las relaciones de Estado”, agregó.

Kast explica homenaje a Ho Chi Minh: “Esta es una visita de Estado”

En sus declaraciones a la prensa, el Presidente defendió la necesidad de separar las diferencias ideológicas de las responsabilidades diplomáticas que implica encabezar un Gobierno.

En ese contexto, recordó una conversación que sostuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien aseguró haber reconocido sus diferencias políticas.

“Tanto él como yo dijimos que las relaciones de Estado no se confunden con lo que uno puede haber dicho de candidato”, sostuvo.

Kast añadió que actualmente su prioridad es fortalecer los vínculos entre Chile y la República Socialista de Vietnam, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre ambos gobiernos.

“Hoy día nuestra ocupación es generar las mejores relaciones posibles con la República Socialista de Vietnam, con sus más altas autoridades, por el bien de nuestros compatriotas y también por el bien de esta nación”, afirmó.

El Mandatario también destacó que las relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam se establecieron en 1971 y han continuado de manera ininterrumpida.

“Yo me siento orgulloso de representar a nuestra nación y por eso hice el énfasis que esta es una visita de Estado, no es la visita de un gobierno ni de un candidato”, concluyó.

Las críticas que Kast hizo a Bachelet en 2017

La controversia surgió después de que el Presidente depositara una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, durante una ceremonia protocolar realizada este lunes en Hanói.

El gesto recordó las declaraciones que el propio Kast realizó en diciembre de 2017, durante una participación en el programa Estado Nacional de TVN, cuando cuestionó a Michelle Bachelet por haber visitado el mismo lugar.

En aquella oportunidad, el entonces excandidato presidencial criticó a la Mandataria por rendir homenaje al dirigente vietnamita, a quien calificó de “asesino en serie”, y vinculó ese gesto con sus cuestionamientos al comunismo.

Sus reparos también se manifestaron en redes sociales. En noviembre de ese año, Kast publicó mensajes contra Ho Chi Minh y acusó a su régimen de graves violaciones a los derechos humanos.

Las críticas continuaron en 2020, cuando volvió a referirse al dirigente vietnamita como “genocida” en una publicación relacionada con la canción El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara.

Sin embargo, durante su visita de Estado de este lunes, Kast participó en la misma ceremonia que cuestionó años atrás.

Desde el Ejecutivo explicaron que el homenaje corresponde a una actividad habitual del protocolo diplomático de Vietnam, que también realizaron los expresidentes Sebastián Piñera, en 2012, y Michelle Bachelet, en 2017.

El canciller Francisco Pérez Mackenna también defendió la participación del Mandatario y descartó que existiera alguna incomodidad por el gesto.

“El presidente es el presidente de todos los chilenos, representa al país, representa las políticas de Estado y eso es lo que corresponde. No hay ninguna incomodidad”, afirmó.