Dólar vuelve a superar los $1.000: Mercado espera cifras del PIB chileno y señales de la Fed

El dólar volvió a superar la barrera de los $1.000 en Chile durante las primeras operaciones de este lunes 16 de noviembre, en una jornada marcada por el fortalecimiento internacional de la divisa estadounidense y la presión sobre el precio del cobre.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio abrió en torno a los $996,56 y alcanzó máximos de $1.002 durante la mañana. Cerca de las 09:55 horas, la moneda estadounidense se cotizaba en $999,91, con un avance de $4,48 respecto de la referencia anterior.

La cotización se mantiene cerca de un nivel que el mercado había vuelto a superar durante la jornada del viernes, por primera vez desde abril de 2025.

En tanto, el dólar observado del Banco Central para este lunes se ubicó en $999,10, frente a los $992,48 del viernes. Este indicador corresponde a las operaciones del día hábil anterior, por lo que difiere del precio que registra el mercado durante la jornada.

¿Por qué está subiendo el dólar en Chile?

El movimiento responde principalmente a factores internacionales, entre ellos las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Agustín Vargas, analista de mercados de Capitaria, explicó a BioBioChile que el índice del dólar se encuentra en máximos desde abril de 2025, en un escenario de mayor cautela respecto de las tasas de interés estadounidenses.

El especialista también apuntó a la debilidad del cobre, una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Chile.

Durante la mañana, el metal se cotizaba en torno a los US$6,04 la libra en los contratos de diciembre, tras registrar el viernes su menor nivel desde julio en la Bolsa de Metales de Londres.

A ello se suman señales de desaceleración económica en China, principal comprador de cobre chileno. Los últimos indicadores del país asiático muestran debilidad en el consumo y la inversión, factores que presionan las perspectivas de demanda por materias primas.

Una semana clave para el PIB chileno y la Reserva Federal

El mercado también estará atento a la publicación de nuevos antecedentes económicos durante los próximos días.

En Chile, el Banco Central dará a conocer el miércoles 18 de noviembre las Cuentas Nacionales del tercer trimestre de 2026, que permitirán conocer la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) entre julio y septiembre.

Ese mismo día, la Reserva Federal de Estados Unidos publicará las minutas de su reunión del 27 y 28 de octubre, documento que entregará nuevas señales sobre las perspectivas de tasas de interés y los próximos movimientos de la autoridad monetaria.

Ambos antecedentes podrían influir en el comportamiento del tipo de cambio durante el resto de la semana, especialmente ante las expectativas sobre el crecimiento de la economía chilena y el fortalecimiento global del dólar.