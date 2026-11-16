Balacera afuera de discoteca en Santiago deja un muerto y siete heridos: Investigan posible enfrentamiento entre bandas

Una persona fallecida y otras siete heridas a bala dejó un tiroteo registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en las afueras de una discoteca de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, donde se encuentra la discoteca Ibiza.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la balacera se produjo tras un conflicto entre un grupo de personas en el exterior del establecimiento nocturno. Una de las hipótesis que investiga la policía apunta a un posible enfrentamiento entre bandas rivales, aunque tampoco se descarta un altercado circunstancial.

Producto de los disparos, ocho personas resultaron heridas. Una de ellas falleció después de ser trasladada a un centro asistencial, mientras que las otras siete recibieron atención médica por sus lesiones.

Fiscalía ECOH investiga balacera en Santiago

Tras los hechos, Carabineros desplegó un operativo en el sector para resguardar el sitio del suceso y reunir los primeros antecedentes que permitan esclarecer la dinámica del ataque.

La investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, mientras se contempla la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) en las diligencias.

Hasta ahora, no se han informado detenciones ni se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

Debido al procedimiento policial, se implementaron restricciones vehiculares en las inmediaciones del lugar.

Según informó Transporte Informa de la Región Metropolitana, desde las 06:45 horas se dispuso el desvío del tránsito hacia el oriente por avenida Blanco Encalada, a la altura de Bascuñán Guerrero.

El operativo se concentró en el tramo comprendido entre las calles San Alfonso y Bascuñán Guerrero, por lo que las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas.

Las circunstancias del tiroteo y la eventual participación de terceros continúan bajo investigación.