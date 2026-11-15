“Con el diario del lunes yo no hubiese firmado”: Juan Carlos Muñoz aborda la polémica por el cable submarino chino

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, fue recientemente galardonado por la revista Time como uno de los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, el exsecretario de Estado abordó este hito para el país, que hoy cuenta con aproximadamente 4.400 autobuses eléctricos en la capital, pero también desmenuzó uno de los episodios más tensos de su gestión política: la polémica aprobación técnica de un cable submarino chino que le costó la revocación temporal de su visa a Estados Unidos. “Con el diario del lunes yo no hubiese firmado”, sinceró la exautoridad al referirse al decreto que visó el avance de la iniciativa tecnológica asiática.

Durante la entrevista conducida por la periodista Paula Escobar, Muñoz detalló el impacto geopolítico que tuvo la solicitud del consorcio chino para instalar infraestructura de conectividad en el país. El exministro explicó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) debía velar exclusivamente por los aspectos técnicos, pero que la embajada estadounidense intervino de manera directa alertando sobre riesgos inminentes. “Nosotros estábamos trabajando por lo mejor para el país, buscando mayor conectividad”, afirmó Muñoz, revelando luego que “ahí llegó el embajador de Estados Unidos a decirme, mira, esto es un proyecto que amenaza la seguridad nacional”.

Las repercusiones de ese episodio escalaron rápidamente, culminando con la cancelación de la visa norteamericana para Muñoz, su esposa y sus hijos. Al respecto, el otrora titular de Transportes calificó la medida como “bien absurda”, argumentando que el proyecto aún debía sortear otros 12 permisos de distintas áreas estatales. “A mí me sorprendió tanto que la embajada de Estados Unidos tomara sanciones contra algunos funcionarios del ministerio en un contexto en que el proyecto estaba todavía en estudio”, aseveró el exministro, destacando que los antecedentes entregados por Norteamérica, basados en supuestos ciberataques, le parecieron débiles. Pese a ello, relató que debió revertir el documento: “Lo tuvimos que echar para atrás porque Estados Unidos vertió una serie de antecedentes”.

Dejando de lado la controversia internacional, Muñoz valoró profundamente el reconocimiento otorgado por la publicación norteamericana Time, destacando que el avance hacia la electromovilidad es un logro transversal de varias administraciones. Para el exministro, el hito de posicionar a Santiago como la única urbe fuera de China con una flota eléctrica de tal envergadura responde a una política pública sumamente sólida. “Este es un reconocimiento que es para una política de Estado del país”, recalcó el exsecretario de Estado, añadiendo que “Santiago tiene, en mi opinión, el mejor transporte público del continente porque lo hemos ido construyendo gobierno a gobierno”.

El impacto de esta transición energética va más allá de las cifras macroeconómicas, incidiendo directamente en la calidad de vida de los usuarios y en la descentralización de las regiones. El exministro enfatizó que la apuesta chilena fue pionera a nivel global y demostró en la práctica que la modernización es financieramente viable. “El costo de operación de un bus eléctrico es un 20% del costo de operación de un bus diésel, y el costo de mantención es un tercio menos”, argumentó Muñoz, concluyendo que estas políticas se justifican no solo porque “permiten hacernos cargo de los temas de contaminación, ruido, gases de efecto invernadero, sino que también porque es muy bueno para los usuarios”.