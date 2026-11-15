León XIV llegó a Pucallpa: Se reunirá con pueblos indígenas y oficiará la primera misa de un papa en la Amazonía peruana

(EFE) – El papa León XIV llegó este domingo a la ciudad selvática de Pucallpa, en el oriente del país, tras haber visitado la surandina ciudad del Cusco, en el quinto y penúltimo día de su visita apostólica al país suramericano, para reunirse con pueblos indígenas y oficiar la primera misa de un papa en la Amazonía peruana.

La jornada de este domingo, la más exigente de su gira por Latinoamérica, inició en el norte de Perú, en Chiclayo, donde congregó durante dos días a cientos de miles de personas que lo acogieron por ocho años cuando estuvo al frente de esa diócesis como obispo, y temprano partió hacia Cusco, donde encabezó dos actos.

El papa llegó a las 14:30 hora local (19:30 hora GMT) al aeropuerto de Pucallpa David Abensur Rengifo y fue recibido con artesanías locales que le entregaron autoridades regionales, religiosas y de las fuerzas de seguridad.

Se dirigirá a las orillas de la turística laguna de Yarinacocha, donde sostendrá un encuentro con representantes de 21 pueblos indígenas procedentes de varios puntos del departamento amazónico, en el que también participarán misioneros.

A continuación, a las 16:45 hora local (21:45 GMT), presidirá una misa multitudinaria ante miles de fieles en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita, donde celebrará la primera misa de un pontífice en la selva del país, que ocupa el 62% del territorio.

Tanto Juan Pablo II como Francisco visitaron la Amazonía peruana, al llegar a Iquitos en 1985 y Puerto Maldonado en 2018, respectivamente, pero ninguno de los dos celebró una eucaristía formal.

La celebración contará con multitud de detalles preparados para la ocasión; por ejemplo, los objetos litúrgicos son coloridos y adornados con motivos geométricos típicos del pueblo shipibo-konibo, conocido como estampado kené.

Del mismo modo, los obispos portarán una vestimenta verde con detalles dorados, así como prendas blancas que también forman parte de los elementos preparados para las ceremonias.

Está previsto que León XIV retorne a Lima a las 19.05 (00.05 hora GMT) y aterrice en la capital peruana una hora y 15 minutos más tarde para pasar su última noche en Perú, pues este lunes, tras la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, volverá a Roma a las 13:45 de la tarde.