Ramírez (UDI) destaca acuerdo con camioneros y apuesta por aprobación “aplastante” del proyecto de rebajas de combustibles en el Congreso

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró el acuerdo alcanzado entre los gremios de camioneros y el Gobierno en torno a la pusa del precio de los combustibles.

En entrevista con Estado Nacional, afirmó que “el hecho de que esta negociación llevada adelante por el ministro Claudio Alvarado haya logrado llegar a buenos términos y rápido, creo que es un punto positivo para el Gobierno”.

Tras ello, respaldó la gestión del biministro del Interior y Segegob, junto al ministro de Hacienda, pese a los contrastes: “Felicito al ministro Alvarado y Quiroz, porque por alguna razón estos días he recibido puras preguntas de (…) si aquí ganó Alvarado o ganó Quiroz (…) Esto es un trabajo en equipo, salen ganando todos”.

También criticó los cuestionamientos de la oposición por el acuerdo y dijo que tiene buenas expectativas por el debate legislativo de la iniciativa.

“A nuestros amigos de izquierda les sugeriría no hablar tanto, porque tengo la impresión de que llegado el minuto lo van a apoyar (…) Apostaría que esto va a ser aprobado por una aplastante mayoría de parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, apuntó.

Cabe recordar que el pasado jueves, tras el paro de varios gremios de camioneros, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley para revertir las alzas de los combustibles del 11 de noviembre y congelar sus precios hasta el 3 de febrero de 2027.

La iniciativa contempla, además, modificaciones al impuesto específico y un aumento transitorio de los porcentajes de recuperación de este tributo para el transporte de carga.