Estonia cerrará su frontera con Rusia el 1 de diciembre: Acusa al Kremlin de fallido ataque incendiario

(CNN) – Estonia cerrará su frontera con Rusia tras culpar al Kremlin de un presunto ataque contra una empresa de tecnología de defensa, según anunció el domingo el primer ministro estonio.

Ocho personas fueron detenidas tras presuntamente intentar un ataque incendiario contra la empresa la noche del sábado, según informaron las autoridades. No hubo heridos.

Los servicios de seguridad estonios afirman que el intento de ataque se llevó a cabo por orden del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU.

Rusia no ha respondido inicialmente.

“Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia, y sabemos que los servicios de inteligencia rusos explotan los pasos fronterizos para ejercer influencia sobre la población, debemos estar preparados para reducir los riesgos a los que nos enfrentamos”, declaró la primera ministra Kristen Michal en un comunicado el domingo.

“Cerrar la frontera reduciría la amenaza para la población de Estonia y enviaría un mensaje claro de que los ataques contra la industria de defensa y las capacidades de defensa de Estonia son inaceptables”, añadió.

Los pasos fronterizos permanecerán cerrados a partir del 1 de diciembre y Michal no ha dado ningún plazo para su reapertura.