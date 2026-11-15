Congreso busca aprobar este martes rebaja de $142 al diésel tras acuerdo con camioneros

El Congreso Nacional buscará despachar a ley, a más tardar el martes 17 de noviembre, el proyecto que permitirá implementar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de camioneros, que contempla una rebaja de $142 por litro en el precio del diésel.

Según informó Radio Cooperativa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que existe coordinación con la Cámara de Diputadas y Diputados para acelerar la tramitación de la iniciativa.

El plan contempla que ambas cámaras sesionen el lunes 16 de noviembre, con la posibilidad de completar su tramitación ese mismo día.

Rebaja del diésel y congelamiento de precios hasta marzo de 2027

Además de la disminución de $142 por litro en el diésel, el acuerdo establece un límite a las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, junto con la extensión de beneficios tributarios para el transporte de carga.

La propuesta también considera aumentar los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel y mejorar la recuperación de peajes para el transporte interurbano.

Desde la oposición, el diputado Carlos Bianchi cuestionó que las medidas no aborden suficientemente el impacto de los combustibles sobre las familias, las pequeñas empresas y otros transportistas.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió los esfuerzos fiscales del Ejecutivo y afirmó que, entre marzo y noviembre, el Gobierno destinó $1,4 billones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para contener las alzas.

La discusión legislativa comenzará este lunes, mientras el oficialismo busca asegurar la aprobación del acuerdo y la oposición plantea introducir modificaciones para ampliar su alcance.