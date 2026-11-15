Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones del país: Revisa las zonas afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones de la zona centro y sur del país.
Debido a una condición sinóptica de baja segregada, podrían desarrollarse tormentas eléctricas, junto a la probabilidad de caída de granizos y fuertes rachas de vientos locales, según detalló el organismo.
La actividad eléctrica podría ocurrir entre la mañana y la noche de este domingo 15 de noviembre.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Las regiones que considera el aviso son las siguientes:
- Región de O’Higgins: Precordillera y cordillera.
- Región del Maule: Precordillera y cordillera.
- Región del Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de La Araucanía: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de Los Lagos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera y litoral interior.
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