Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones del país: Revisa las zonas afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones de la zona centro y sur del país.

Debido a una condición sinóptica de baja segregada, podrían desarrollarse tormentas eléctricas, junto a la probabilidad de caída de granizos y fuertes rachas de vientos locales, según detalló el organismo.

La actividad eléctrica podría ocurrir entre la mañana y la noche de este domingo 15 de noviembre.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las regiones que considera el aviso son las siguientes: