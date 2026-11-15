Encuesta Criteria: Expectativas bajan y 60% cree que la economía chilena estará peor en los próximos seis meses

La Encuesta Criteria de este domingo 15 de noviembre dio a conocer una disminución de las expectativas económicas de los chilenos.

Un 60% de los consultados cree que la economía del país estará peor en seis meses. Esto corresponde a 11 puntos porcentuales más que en octubre.

En tanto, solo un 13% espera que la economía repunte.

Respecto a la economía del hogar, un 46% dice que la situación económica de su hogar empeorará (+13 puntos), mientras que un 15% espera una mejora (-9 puntos).

En cuanto a empleo, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar o mejorar un puesto de trabajo (+7 puntos) y un 14% espera mejores oportunidades (-6 puntos).