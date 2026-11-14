SpaceX logra histórico hito: Starship regresa del espacio y es atrapada por la torre Mechazilla

(CNN) – SpaceX consiguió este sábado 14 de noviembre un hito histórico en la exploración espacial, luego de que su nave Starship regresara de la órbita terrestre y fuera capturada por los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento Mechazilla, en las instalaciones de la compañía en el sur de Texas, Estados Unidos.

La maniobra representa la primera vez que la etapa superior de un cohete orbital es recuperada de esta manera, un avance fundamental para el objetivo de la empresa de desarrollar un sistema de transporte espacial completamente reutilizable.

El logro se produjo después de una misión de aproximadamente 22 horas, durante la cual la nave completó 14 órbitas alrededor de la Tierra y desplegó 26 satélites de internet Starlink.

¿Cómo fue el histórico aterrizaje de Starship?

La nave despegó el viernes 13 de noviembre desde Starbase, Texas, como parte de la decimoquinta prueba de vuelo del programa Starship.

Durante su regreso, la nave atravesó la atmósfera terrestre y ejecutó una maniobra de descenso controlado hasta alcanzar la torre Mechazilla, equipada con enormes brazos mecánicos diseñados para capturar los vehículos espaciales.

La operación exigía una precisión extraordinaria, ya que la nave debía reducir su velocidad y alinearse con la estructura de lanzamiento después de permanecer más de 22 horas en el espacio.

Antes del aterrizaje, los ingenieros de SpaceX habían advertido que la maniobra podía cancelarse si detectaban riesgos para la seguridad.

El éxito de la operación permitirá avanzar en las pruebas destinadas a recuperar, inspeccionar y eventualmente reutilizar la nave en futuras misiones.

El propulsor Super Heavy no pudo completar su regreso

Aunque la captura de Starship fue exitosa, SpaceX no consiguió recuperar el propulsor Super Heavy, que había impulsado inicialmente el vehículo hacia el espacio.

La compañía intentó dirigirlo de regreso a la torre de lanzamiento, pero el sistema detectó condiciones que impidieron continuar con la maniobra.

Finalmente, el propulsor fue desviado hacia el golfo de México, donde terminó destruido.

El lanzamiento también se desarrolló en medio de la suspensión nacional de despegues de aviones en Estados Unidos, ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA). La misión pudo continuar porque los vehículos espaciales utilizan sistemas de seguimiento y navegación distintos de los empleados por la aviación comercial.

Pese al problema con Super Heavy, la recuperación de Starship marca un avance para SpaceX y sus planes de desarrollar vehículos capaces de realizar múltiples vuelos, una tecnología considerada clave para futuras misiones a la Luna y Marte.