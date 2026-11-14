“Han ido cayendo semana por semana”: Ministro Arrau destaca detención de dos integrantes de la WAM en La Araucanía

Esta jornada, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la detención de dos integrantes de la organización Weichán Auka Mapu (WAM) por parte de un operativo táctico conjunto que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército.

Cabe recordar que Alexis Marihuen Marihuen y Flavio Huenupil Yuvine mantenían órdenes de detención vigentes por su presunta participación en el homicidio de Manuel Huenupil, trabajador forestal. Los hechos que se les imputan ocurrieron en el 2022, en Carahue, en la Región de la Araucanía.

Las declaraciones de Arrau se produjeron en el marco de un operativo de fiscalización interinstitucional en el sector del mall Cenco Costanera, en Providencia, que encabezó junto al alcalde de la comuna, Jaime Bellolio.

Tras ello, el titular de Seguridad enfatizó que los sujetos “pertenecían a organizaciones de carácter terrorista en la macrozona sur”, y subrayó que en esa zona hay “una lista de prófugos priorizados”.

En esa línea, el secretario de Estado destacó el trabajo que se está realizando para dar con el paradero de las personas que mantienen órdenes de detención pendientes en la macrozona sur.

“Han ido cayendo semana por semana. Esa es la acción del Estado. No importa que huyan, que se oculten, estamos focalizando muchísima energía para poderlos encontrar a todos ellos”, añadió.

Por otro lado, la autoridad agregó que “los facilitadores de este tipo de delitos, también enfrentan penas bastante altas en nuestro país y estamos motivando desde el Ministerio de Seguridad que la persecución sea más amplia”.