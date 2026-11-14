Detienen a funcionario de Gendarmería en Antofagasta: Habría permitido que condenados incumplieran reclusión nocturna

Un funcionario de Gendarmería en Antofagasta fue detenido por presuntamente permitir que personas condenadas a reclusión y arresto nocturno abandonaran un recinto penitenciario sin cumplir las medidas impuestas por la justicia, según consigna La Tercera.

El arresto fue realizado por personal de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería, en el marco de una diligencia instruida por el Ministerio Público de Antofagasta.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el funcionario desempeñaba labores en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta, donde habría permitido que los condenados abandonaran el recinto sin cumplir con sus medidas judiciales.

Para encubrir estas irregularidades, el funcionario habría registrado sus ingresos y salidas a las 22:00 y 06:00 horas, respectivamente, simulando el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Las irregularidades fueron detectadas por la propia entidad, que posteriormente entregó los detalles a la Fiscalía para dar inicio a la investigación.

Tras su aprehensión, el Juzgado de Garantía resolvió ampliar la detención del funcionario por 72 horas y ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Antofagasta.