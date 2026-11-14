Alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas con probabilidad de granizos: Revisa las zonas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble por evento meteorológico.

La medida ocurre a raíz de avisos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos, probabilidad de granizos, entre otros.

En La Araucanía habrá “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera” este domingo 15 de noviembre.

En Los Ríos también está vigente un aviso por “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera” para este domingo 15 de noviembre.

En la región, además, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano mantiene vigente el aviso especial por la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas, “con factibilidad de generar trombas marinas en el sector oceánico y costero de la región, entre las 11:00 y las 21:00 horas del 15 de noviembre”.

En el caso del Biobío hay dos avisos vigentes.

Uno es por “viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera”, que se desarrollará entre el 14 y el 16 de noviembre.

El segundo corresponde a “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera” este domingo 15 de noviembre.

En Ñuble también rigen dos anuncios.

El primero es por “viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera entre el 14 y el 16 de noviembre”.

Y el segundo es por “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera” el domingo 15 de noviembre.