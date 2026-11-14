Perú se declara “Tierra del papa León XIV” y reconoce a Chiclayo como “Pueblo Fiel”

(EFE) – El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró este sábado a Perú como “Tierra del papa León XIV” y otorgó a la ciudad de Chiclayo el título honorífico de “Pueblo Fiel”, en homenaje al pontífice y a su extensa trayectoria pastoral en el país.

Según informó EFE, la medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, que destaca los más de 40 años de vinculación del papa con la nación sudamericana, cuya nacionalidad adquirió en 2015.

El vínculo del papa León XIV con Chiclayo

El reconocimiento coincide con la primera visita de León XIV a Perú desde su elección como pontífice, en mayo de 2025.

La ciudad de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, recibió la denominación de “Pueblo Fiel”, expresión que el propio papa utilizó durante su primera aparición pública tras asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

El decreto establece que este reconocimiento se sumará al título histórico de “Heroica Ciudad de Chiclayo”, vigente desde 1835.

Durante su visita, el pontífice encabezó este sábado la coronación de la Virgen Inmaculada y contempló actividades en la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, parte de su antigua diócesis.