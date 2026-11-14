Persecución policial en Pudahuel terminó con cuatro carabineros heridos y cuatro sujetos detenidos

Cuatro carabineros resultaron lesionados tras ser parte de una persecución en la comuna de Pudahuel (Región Metropolitana).
Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado, cuando personal policial sorprendió a un grupo de sujetos intimidando con armas de fuego al conductor de un vehículo.
Al notar la presencia de los uniformados, los antisociales escaparon, dando inicio a un seguimiento por distintas partes de la comuna.
El procedimiento terminó en avenida San Pablo con Teniente Cruz, donde los carabineros detuvieron a cuatro sujetos e incautaron dos armas de fuego, además de recuperar el auto robado.
De acuerdo con información policial, de manera paralela otros funcionarios se dirigían al lugar de los hechos para prestar ayuda; sin embargo, dos patrullas colisionaron. Una lo hizo contra una botillería y otra chocó contra un poste.
La institución informó que los carabineros afectados se encuentran estables y fuera de riesgo vital.
En cuanto a los detenidos, se trata de cuatro hombres de nacionalidad chilena de 12, 15, 16 y 17 años, sin antecedentes penales.
Las armas incautadas están siendo periciadas por Labocar.
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