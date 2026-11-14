Justicia argentina autoriza extraditar a dos chilenos acusados de robar a Travis Kelce

La Justicia federal de Argentina autorizó la extradición a Estados Unidos de dos ciudadanos chilenos acusados de integrar una organización dedicada a robar viviendas de reconocidos deportistas, entre ellos Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift.

Se trata de Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zúñiga Cartés, quienes permanecen detenidos en el penal de Marcos Paz, en Argentina, luego de ser capturados en mayo de 2026.

Según informó Infobae, la resolución fue adoptada por el juez federal Sebastián Ramos, aunque la defensa de los imputados anunció que apelará una vez que se conozcan los fundamentos de la decisión.

La investigación por robos a deportistas en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses acusan a los chilenos de participar en una organización que habría ingresado a viviendas de figuras de la NFL, la NBA y el hockey profesional.

Entre los casos investigados figura un robo a la residencia de Travis Kelce, desde donde se habrían sustraído pertenencias avaluadas en aproximadamente US$11 mil.

Los sospechosos fueron detenidos en la terminal de Retiro, en Buenos Aires, cuando intentaban abordar un bus utilizando sus propios documentos, pese a mantener alertas internacionales de Interpol.

¿Por qué podría retrasarse la extradición?

Aunque la Justicia argentina autorizó el procedimiento, el traslado a Estados Unidos no será inmediato.

Ambos imputados también enfrentan una investigación por el robo a la vivienda del extenista Juan Martín del Potro, ocurrido en mayo en la ciudad argentina de Tandil.

La existencia de esta causa pendiente podría postergar su entrega a las autoridades estadounidenses, mientras la defensa prepara una apelación contra la resolución judicial.