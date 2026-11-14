Rafael Araneda relata caos en Las Vegas tras suspensión de vuelos en EE.UU: “No hay información”

Rafael Araneda fue uno de los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos en Estados Unidos, luego de que una falla en las comunicaciones del sistema de control de tráfico aéreo obligara a detener temporalmente los despegues en todo el país durante la tarde del viernes 13 de noviembre.

El animador chileno se encontraba en el aeropuerto de Las Vegas, donde tenía programado un vuelo con destino a México. Sin embargo, cuando la aeronave comenzó a desplazarse, debió regresar a su posición y los pasajeros permanecieron a bordo durante cerca de dos horas y media.

“Un día complejo para las comunicaciones y para las aviaciones de Estados Unidos. Vengo saliendo del aeropuerto de Las Vegas, estuve en el aeropuerto, hice mi chequeo, volaba a México”, relató Araneda.

El comunicador detalló que el vuelo incluso había iniciado su desplazamiento cuando recibió la instrucción de regresar.

“Estuve dentro del vuelo, se empezó a mover el vuelo y pum, vuelta”, señaló.

Rafael Araneda relata la incertidumbre de los pasajeros

Tras permanecer varias horas dentro de la aeronave, los pasajeros debieron descender sin contar con información clara sobre la continuidad de sus viajes.

“Estacionaron el avión, estuvimos, no sé, casi dos horas y media ahí. Luego para abajo, no hay información”, explicó el animador.

Araneda también describió las dificultades que encontró al abandonar el aeropuerto, donde la gran cantidad de vehículos provocó congestión y complicaciones para quienes intentaban salir del recinto.

“Esto está repleto de autos, cuesta tomarse un taxi”, afirmó.

Según su relato, la situación generó incertidumbre entre los viajeros, tanto por los retrasos como por la falta de actualizaciones sobre los itinerarios.

Una de las situaciones que más llamó su atención fue que su vuelo seguía figurando como si estuviera en el aire, pese a que nunca había logrado despegar.

“Yo aparezco que estoy volando y la persona que me iba a ir a buscar me está esperando”, comentó.

El animador aseguró que tampoco contaba con información sobre una eventual reprogramación de su viaje.

“Tampoco me aparece qué va a pasar con mi siguiente alternativa de vuelo, no, nada. Así que no sé en qué estamos, a esperar”, concluyó.

¿Qué ocurrió con los vuelos en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión nacional de despegues debido a una falla de comunicaciones que afectó a los centros regionales encargados de gestionar el tráfico aéreo.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que técnicos de la agencia trabajaban para investigar el problema y restablecer las operaciones.

La medida fue adoptada por razones de seguridad y afectó a miles de pasajeros, mientras que los vuelos internacionales fueron gestionados de manera particular según las condiciones operacionales.

Durante la noche del viernes, la FAA levantó la suspensión nacional de despegues, aunque las autoridades advirtieron que la normalización del tráfico aéreo tomaría tiempo debido a la acumulación de retrasos y cancelaciones.

El incidente representa una de las interrupciones más importantes del sistema aeronáutico estadounidense desde enero de 2023, cuando una falla informática también obligó a paralizar temporalmente las salidas de vuelos en todo el país.