Ministro Arrau destaca trabajo policial en el Aeropuerto de Santiago y anuncia que preparan nueva estrategia nacional de seguridad fronteriza

Esta madrugada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, concretó un recorrido por las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en control migratorio del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y junto a ello también visitó unidades de Carabineros en la comuna de Pudahuel.

El titular de Seguridad recorrió la 27ª Comisaría del Aeropuerto y la 55ª Comisaría de Pudahuel, en el marco de recorridos protocolares por diversas unidades policiales.

Durante la visita, el secretario de Estado destacó la labor que realiza la PDI en cuanto a materias de migración, el control de sustancias y también valoró la misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la Seguridad Aérea.

“Estamos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, uno de los más transitados de Latinoamérica, viviendo la seguridad aeroportuaria, la labor que realiza la PDI en cuanto al control migratorio, el control de estupefacientes, la labor que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil para la Seguridad Aérea”, dijo.

Tras el recorrido, la autoridad recalcó que desde la cartera están trabajando en una nueva estrategia nacional de seguridad fronteriza.

“También, por supuesto, la labor que realizan Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero y Carabineros de Chile, trabajando en conjunto para dar más seguridad a nuestro control fronterizo, que le corresponde ser coordinado por el Ministerio de Seguridad, donde estamos trabajando una nueva estrategia nacional de seguridad fronteriza“, añadió Arrau.