PS acusa “matonaje político” de republicanos y exige a Kast condenar sus conductas: “Lo emplazamos a poner orden”

La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista (PS) emplazó al presidente José Antonio Kast a condenar el comportamiento de parlamentarios republicanos, a quienes responsabilizaron por el clima de tensión que ha marcado la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara.

A través de una declaración pública, los legisladores apuntaron directamente a la colectividad oficialista: “El Partido Republicano, principal fuerza política del Gobierno del presidente Kast, es el responsable del clima de hostilidad que se ha instalado en la Cámara de Diputadas y Diputados”, partieron señalando.

El pronunciamiento se dio luego de una semana marcada por enfrentamientos entre parlamentarios de distintos sectores políticos durante el debate. Entre los episodios registrados estuvieron los cruces entre Javiera Rodríguez (REP) y Lorena Pizarro (PC), además de las discusiones que involucraron a Diego Schalper (RN), Benjamín Moreno (REP) y Diego Vergara (REP).

En su declaración, la bancada socialista también mencionó los “agravios de una diputada republicana a la lucha de los familiares de detenidos desaparecidos” y los “insultos de un diputado de dicho partido a quienes hemos trabajado siempre por el derecho a la salud”.

Asimismo, acusaron que las “diversas provocaciones y enfrentamientos” obligaron a suspender en reiteradas oportunidades la sesión durante la discusión del Presupuesto 2027. A ello sumaron lo que describieron como una “hostilidad y falta de respeto permanente” hacia integrantes de la Mesa de la Cámara, particularmente hacia su vicepresidenta, Ximena Ossandón (RN).

“Son justamente estas conductas de matonaje político las que han terminado alterando el normal funcionamiento de la Cámara y desviando la discusión de los temas que realmente importan a las chilenas y chilenos”, afirmaron, agregando que la bancada del mandatario “actúa como una patota política y luego pretende dar lecciones de respeto“.

“Emplazamos al Presidente Kast a condenar estas conductas y a poner orden en su partido. Debe aclarar si estas provocaciones cuentan con su respaldo o si ha perdido la autoridad sobre sus parlamentarios. El descontrol de su bancada pone en duda directamente su liderazgo y su capacidad de conducción del país”, cerraron en el comunicado.