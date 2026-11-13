Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. asegura que falla que suspendió los despegues en todo el país no se originó por una amenaza

(CNN)- El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que actualmente no existen motivos para sospechar que una amenaza a la seguridad nacional esté detrás de la interrupción en las comunicaciones que dejó en tierra todos los vuelos en Estados Unidos.

Aun así, indicó que no descartaría ninguna causa para el incidente, incluido un ciberataque.

“No hemos tenido ningún indicio ni hay razón para creer que, hasta este momento, esto haya sido una amenaza para Estados Unidos”, declaró Mullin a los periodistas en la Casa Blanca, reiterando más tarde que “por ahora no hay señales de que se trate de un ataque malintencionado en nuestra contra”.

“Esto fue una falla en las telecomunicaciones“, aseguró.

Asimismo, afirmó que todos los vuelos estaban localizados y que aquellos que se encontraban en el aire estaban siendo gestionados “caso a caso”.

Afirma que falla no está relacionada con la caída global de Microsoft

La autoridad estadounidense afirmó que la masiva caída global de Microsoft ocurrida ayer y el problema de comunicaciones que provocó la suspensión nacional de vuelos de la FAA no están relacionados.

“No veo ningún motivo para vincular ambas cosas en absoluto“, declaró Mullin a los periodistas en la Casa Blanca la tarde de este viernes. “Son asuntos separados”.

La interrupción de ayer, que comenzó cerca del mediodía (hora del este) del jueves, afectó a millones de personas en todo el mundo y dejó a trabajadores sin acceso al correo Outlook, a la plataforma de reuniones Teams y a otras herramientas esenciales del trabajo de oficina actual.

Empresas de inteligencia artificial también reportaron inconvenientes. Bancos, gobiernos, servicios de salud, ferrocarriles y tribunales informaron de fallas en distintos productos de Microsoft.

Confirma que Trump está informado respecto a la falla

Mullin señaló que el presidente Donald Trump fue informado por las autoridades sobre la suspensión de despegues, y que conversó por teléfono con el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Estuvo hablando por teléfono más temprano con el presidente y con varios de nosotros. Y están haciendo un trabajo fenomenal en modo de crisis”, indicó Mullin.

Asimismo, aseguró que Trump “asumió el liderazgo de inmediato” y proporcionó recursos y comunicación para garantizar que la situación fuera controlada.

Se prevén interrupciones en los vuelos durante el día

Se espera que los vuelos de American Airlines enfrenten alteraciones durante el resto del día, dependiendo de cuánto dure la suspensión nacional de despegues que se encuentra actualmente vigente, señaló la compañía en un comunicado.

“Todo el personal de American estará desplegado para que los clientes puedan retomar su viaje lo antes posible cuando la FAA levante esta suspensión”, indicó la aerolínea.

Los vuelos que ya se encuentran en el aire pueden continuar hacia sus destinos, agregó la empresa.