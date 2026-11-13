Alerta farmacéutica: ISP ordena retiro de medicamento inyectable tras detectar fragmento de vidrio en una ampolla

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica y ordenó el retiro del mercado de un lote de ondansetrón solución inyectable de 8 mg/4 mL, luego de detectar la presencia de un fragmento de vidrio en el interior de una ampolla sellada.

De acuerdo con el documento, la medida corresponde a un retiro instruido el 5 de noviembre de 2026 y afecta al producto en presentación de ampolla de vidrio de 4 mL, identificado con la serie KA25071 y fecha de vencimiento en abril de 2027.

El medicamento contiene ondansetrón clorhidrato dihidrato y cuenta con el registro sanitario F-28480. Su titular es Vitafarma S.A., mientras que el laboratorio fabricante es Kamla Lifesciences Ltd., de India.

¿Para qué sirve el ondansetrón?

El ondansetrón es un medicamento antiemético que se utiliza para prevenir y tratar las náuseas y los vómitos, principalmente aquellos asociados a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, así como a procedimientos quirúrgicos y en ocasiones para evitar náuseas en el embarazo.

Según MedlinePlus, pertenece al grupo de los antagonistas de los receptores de serotonina 5-HT3. Su mecanismo de acción consiste en bloquear los efectos de esta sustancia, que participa en la aparición de las náuseas y los vómitos.