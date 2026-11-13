“Es una falta de respeto” y “politiza”: China cuestiona alianza de Chile y Bélgica por secretaría del BBNJ previo a la visita del Presidente Kast

El Gobierno de China criticó a Bélgica y a Chile respecto a la alianza que sostienen para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ) y acusó de querer “politizar el proceso de licitación y dividir a los miembros en bandos opuestos”.

Los cuestionamientos llegan a pocos días de que el Presidente José Antonio Kast visite el país asiático y sea partícipe en la cumbre de líderes de la APEC el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen. Además, se contempla una reunión bilateral entre el mandatario con el presidente chino, Xi Jinping.

De acuerdo con la información que consignó Emol, el acuerdo contempla que Chile sea la sede de la Secretaría del tratado, mientras que Bruselas albergue el Mecanismo de Intercambio de Información (CHM), encargado de facilitar el acceso a los datos vinculados a la normativa internacional.

Este anuncio generó molestia en la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien afirmó que “Bélgica y Chile resolvieron a escondidas asuntos que deberían haber sido determinados colectivamente por las partes del acuerdo”.

“Esto viola lo estipulado en el acuerdo y es una falta de respeto a la autoridad de la Conferencia de las Partes”, señaló, según consignó South China Morning Post.

En esa línea, la diplomática china advirtió sobre las complicaciones técnicas y financieras que implicaría dividir la administración en dos continentes: “La propuesta de Bélgica y Chile, que sitúa la Secretaría y el CHM por separado a través del océano, sin duda aumentará los costos operativos, reducirá la eficiencia de la gestión e incrementará la carga financiera para las Partes del Acuerdo“.

Además, la representante de China cuestionó la falta de equilibrio geográfico de la propuesta, y sostuvo que Europa ya cuenta con la mayoría de las sedes de organismos internacionales.

En ese escenario, Mao Ning acusó a Chile y Bélgica de “politizar el proceso de licitación y dividir a los miembros en bandos opuestos“.