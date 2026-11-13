Buque cisterna choca contra un crucero en el Puerto de Nueva Orleans: Había más de 130 personas a bordo

(CNN)- Equipos de emergencia acudieron rápidamente al Puerto de Nueva Orleans luego de que un buque cisterna chocara contra un crucero fluvial con más de 130 personas a bordo la tarde de este viernes, según informaron autoridades portuarias.

El buque cisterna Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, cerca de las 12:30 p. m., mientras la embarcación se encontraba atracada en el río Misisipi, de acuerdo con funcionarios del puerto.

La causa de la colisión y el número de personas heridas aún se encuentran bajo investigación. CNN se ha puesto en contacto con las agencias correspondientes para obtener más información.

El enorme buque embistió al crucero atracado, inclinándolo hacia un costado y sumergiéndolo parcialmente bajo el agua, según muestra un video de WDSU, cadena afiliada a CNN.

Al lugar acudieron la Policía Portuaria del Puerto de Nueva Orleans (Port NOLA), el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera de Estados Unidos y personal médico de emergencia, según un comunicado de prensa. Asimismo, la Guardia Costera indicó a CNN que un tramo del río permanece cerrado a todo el tráfico de embarcaciones mientras trabajan los equipos de respuesta.

“Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, miembros de la tripulación y personal de primera respuesta. Este sigue siendo un incidente activo y en desarrollo“, señaló el Puerto de Nueva Orleans en una declaración.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, afirmó que estaba al tanto de lo ocurrido y que se dirigiría a Nueva Orleans.