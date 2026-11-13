Demócratas de EE.UU. abren investigación contra el congresista electo Brian Poindexter tras denuncia de acoso sexual

(CNN) — Los demócratas de la Cámara de Representantes están investigando la denuncia de una asistente que alega que el recién elegido congresista Brian Poindexter le hizo comentarios de acoso sexual durante su campaña.

La investigación está siendo dirigida por una firma independiente contratada por el Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés), según confirmó el grupo en un comunicado a CNN.

Poindexter derrotó al representante Max Miller, exasesor de Donald Trump, cuya exesposa lo acusó de violencia doméstica, acusación que él ha negado. Este giro inesperado se produce justo cuando los demócratas intentan centrarse en desarrollar su agenda y celebrar una victoria aplastante en noviembre. También coincide con sus esfuerzos por implementar su propio programa de supervisión.



“El DCCC está al tanto de las acusaciones y las toma muy en serio”, dijo Julie Merz, directora ejecutiva del grupo de campaña.

En un comunicado, un portavoz de la campaña de Poindexter declaró: “Brian le hizo un cumplido que él consideró inofensivo a una voluntaria. Más tarde se enteró de que la hizo sentir incómoda y él se sintió fatal”.

El portavoz añadió: «Cuando Brian se enteró de esto, inmediatamente comenzamos a trabajar para esclarecer el asunto con una empresa externa de recursos humanos. Ni Brian ni la campaña desean que nadie se sienta incómodo».

El comité de campaña de los demócratas fue alertado sobre la acusación justo antes de las elecciones por el Comité de Acción Política Blue Dog y el Comité de Acción Política del Caucus Progresista del Congreso, según informaron ambos grupos en un comunicado a CNN. Ambos retiraron su apoyo a Poindexter hasta que el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) concluya su investigación.

La exclusión de Poindexter de las listas de apoyo de ambos grupos coincidió con la llegada de los miembros al Capitolio para la sesión de orientación para nuevos integrantes. Una fuente cercana al asunto declaró a CNN que Poindexter no había sido invitado a dicha sesión para el Caucus Progresista.

Cheyenne Hunt, cuyo grupo, Reckoning Action, brinda apoyo a la mujer anónima, declaró a CNN que la asistente se puso en contacto con ella dos días antes de que Poindexter ganara el 7.º distrito de Ohio. Hunt la describió como una empleada de muy bajo nivel, pero no ofreció más detalles para proteger su anonimato. Hunt se negó a comentar los detalles de su acusación.

La investigación sobre Poindexter surge en un momento en que los legisladores debaten cómo mejorar la gestión de las denuncias de acoso sexual en el Capitolio, tras una serie de quejas contra otros políticos a principios de este año. Un grupo de demócratas está impulsando regulaciones más estrictas sobre la conducta como parte de un paquete de normas para la Cámara de Representantes el próximo año.

Según una persona familiarizada con las conversaciones, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, está al tanto de la acusación contra Poindexter. Su oficina remitió a CNN al equipo de campaña, a la espera de la conclusión de la investigación.

Poindexter basó su campaña en un mensaje populista económico y enfatizó su pasado como trabajador del hierro sindicalizado, pero también destacó su papel de padre. En uno de sus primeros anuncios, aparecía con sus hijas mientras ellas bromeaban con él.

Durante la campaña electoral, el historial de Poindexter también se convirtió en un punto central de los ataques de Miller en su contra, incluyendo una pelea en 2013 con otro hombre en un partido de béisbol, donde fue arrestado, y un incidente en 1998 en el que fue arrestado por la policía cuando sospecharon que estaba en posesión de crack.

Poindexter nunca fue acusado en ninguno de los dos incidentes y declaró a CNN en una entrevista en octubre que jamás había consumido drogas duras. También afirmó que se somete a pruebas de detección de drogas de forma rutinaria en su trabajo y que nunca ha dado positivo.