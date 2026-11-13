Caída de Microsoft expone el riesgo de fallos en cadena por la integración de servicios digitales

(EFE).– La caída global de los servicios de Microsoft de las últimas 24 horas, atribuida por la tecnológica a un fallo interno de red, expone el creciente riesgo de los fallos en cascada que provoca la integración masiva de herramientas digitales, según explicó a EFE este viernes Raveesh Mayya, académico de la Universidad de Nueva York (NYU).

La interrupción, que comenzó a mediodía del jueves y se prolongó más de 20 horas hasta empezar a estabilizarse este viernes, afectó a millones de usuarios de Microsoft 365 (que incluye plataformas como el correo Outlook, la plataforma Teams y el asistente Copilot) e impactó en hospitales, tribunales, aerolíneas y agencias gubernamentales en todo el mundo.

En un comunicado publicado en la red social X, Microsoft aclaró que el incidente se debió a un problema surgido durante una actualización previa de capacidad de su red y descartó cualquier vínculo con actividades maliciosas o fallos de inteligencia artificial.

Para Mayya, este tipo de apagones serán cada vez más frecuentes a medida que las grandes tecnológicas agrupan sus productos para ganar eficiencia.

“Hace 25 años, Outlook, Word o los chats eran productos independientes. Hoy las empresas los empaquetan juntos por eficiencia y conveniencia, lo que significa que si ocurre un fallo en un punto, todos caen a la vez“, señala el profesor de Tecnología, Operaciones y Estadística de la Escuela de Negocios Stern de la NYU.

El efecto dominó

El experto explicó que el prolongado tiempo de recuperación suele responder al choque de políticas internas automatizadas dentro de infraestructuras gigantescas.

Según detalló, cuando los servidores detectan una sobrecarga o anomalía, están programados para desconectarse automáticamente de la red, mientras los sistemas de los usuarios intentan reconectarse sin cesar, lo que genera un efecto dominó que impide reiniciar el sistema de golpe.

“En escenarios tan complejos y a esta escala, hay casos límite que las empresas simplemente no pueden anticipar antes de que ocurran”, añadió Mayya, quien comparó el incidente con fallos previos sufridos por otros gigantes tecnológicos como Amazon Web Services.

Ante la vulnerabilidad que supone depender de un único proveedor para las operaciones diarias, el investigador subrayó la urgencia de que las organizaciones –desde hospitales hasta empresas privadas– cuenten con canales alternativos de comunicación.

“Las instituciones deben asegurarse de no poner todos los huevos en la misma cesta y contar con un ‘plan B’, como herramientas de mensajería alternativas”, afirmó.

Contratos anuales con Microsoft

Sin embargo, reconoció que muchas compañías no abandonarán Microsoft tras este episodio debido a que sus contratos son anuales y a que ninguna plataforma está exenta de sufrir errores técnicos.

Asimismo, el experto advirtió que, aunque el origen del fallo no fue un ataque informático, los ciberdelincuentes suelen aprovechar la confusión de estas crisis para lanzar estafas dirigidas a usuarios que buscan soluciones rápidas o migran de forma improvisada a otras plataformas.

Microsoft pidió disculpas este viernes por la interrupción, aseguró que la recuperación progresaba en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico y avanzó que publicará un informe con los detalles del incidente una vez resuelto.

Sarah Yáñez-Richards