Creamfields 2026: Santiago se consolida como la capital latinoamericana de la electrónica liderando reproducciones de Calvin Harris y Charlotte de Witte

La música electrónica mantiene una audiencia especialmente activa y fiel en Santiago, una tendencia que quedó demostrada a pocos días de una nueva edición del festival Creamfields 2026 en el Club Hípico.

Un reciente análisis de la plataforma de videos de Google reveló el impacto de los chilenos en el consumo musical global, posicionando a la capital del país en la cima de los ránkings de los artistas principales del evento. El análisis muestra que la capital chilena se encuentra entre las cinco ciudades del mundo donde más se escucha a Charlotte de Witte, Calvin Harris y Boris Brejcha.

El primer hito noticioso que revela el informe tiene como protagonista a la DJ belga Charlotte de Witte. De acuerdo con las cifras correspondientes al período entre el 12 de octubre y el 8 de noviembre, los fanáticos chilenos impulsaron a la artista a lo más alto de los listados. Según constatan los datos, “Santiago ocupa el segundo lugar mundial entre las ciudades donde más se escucha a Charlotte de Witte”, un logro significativo considerando que la artista sumó 2,96 millones de visualizaciones globales en el mismo periodo.

Por otro lado, el impacto local también se hizo sentir con fuerza en las reproducciones de dos de los nombres más reconocidos de la escena electrónica internacional: Calvin Harris y Boris Brejcha. El estudio de YouTube Charts confirmó el masivo interés local, afirmando que “la capital chilena también aparece en el quinto puesto para Calvin Harris y Boris Brejcha”.

Este volumen de reproducciones resulta fundamental para entender el peso de la audiencia chilena, especialmente al observar que Calvin Harris registró un total de 107 millones de visualizaciones a nivel mundial, mientras que el DJ alemán alcanzó los 7,4 millones.

La expectación de los fanáticos chilenos se materializará finalmente este 14 y 15 de noviembre, jornadas en las que el Club Hípico recibirá a miles de asistentes. Las métricas de consumo digital no solo anticipan una convocatoria masiva, sino que, tal como concluye el análisis, terminan “confirmando el interés local por algunos de los nombres más reconocidos de la escena electrónica internacional” que aterrizarán en el país.