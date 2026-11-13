Empresa fue estafada por su propio trabajador: Corte confirma indemnización de más de $135 millones que deberá pagar el sujeto

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a un exempleado de Eulen Chile S.A. a pagar una indemnización de $135.599.312, correspondiente al monto total de una estafa cometida contra la empresa.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Décimo Cuarta Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado por Douglas Mauricio Aguirre Gómez, quien había sido condenado penalmente como autor del delito.

Los magistrados establecieron que el perjuicio económico sufrido por la compañía corresponde a la totalidad del dinero defraudado y que existe una relación directa entre la conducta del condenado y el daño patrimonial ocasionado.

En esa línea, la resolución señala que “de no haber mediado la conducta del demandado, no se habría concretado el engaño ni la disposición patrimonial de la víctima, todo lo cual permitió consumar el delito de estafa por el que se condenó penalmente al demandado Douglas Mauricio Aguirre Gómez”.

La Corte también desestimó los argumentos de la defensa, que cuestionó la existencia del perjuicio y su relación causal con los hechos.

El tribunal sostuvo que ambos elementos estaban acreditados y, por tanto, correspondía mantener la sentencia que ordenó indemnizar a la empresa por el monto total de la defraudación.