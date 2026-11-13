Concejo municipal aprobó la primera farmacia comunal de Las Condes: Tendría descuentos de hasta 64% en remedios

La comuna de Las Condes tendrá su primera farmacia comunal. El proyecto fue aprobado por el concejo municipal con siete votos a favor y cuatro en contra.

Los rechazos fueron de Luis Hadad (RN); Francesca Gorrini (RN); Richard Kouyoumdjian (RN) y Guillermo Ureta (UDI).

La iniciativa permitirá a vecinos y vecinas de la comuna acceder a medicamentos a precios más convenientes y aliviar el presupuesto familiar, particularmente en el caso de adultos mayores.

El recinto estará en el sector de Apoquindo con Vilanova y tendrá una superficie de 232,8 metros cuadrados, cinco cajas de atención y una capacidad proyectada de entre 3.486 y 7.186 usuarios mensuales. Se estima que comience a funcionar durante el segundo trimestre de 2027.

Según señalaron desde la Municipalidad, los adultos mayores representan casi el 25% del total de habitantes de la comuna.

El impacto económico que tendrá la medida está respaldado por un análisis comparativo de 152 productos y 95.870 unidades vendidas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 por el Botiquín Las Condes.

El estudio proyectó que “por esos mismos productos, los vecinos habrían pagado $591 millones anuales a precios normales de venta, mientras que bajo el modelo de precios de la futura farmacia el monto podría ser de aproximadamente $211 millones al año. Esto representa una diferencia cercana a los $380 millones, equivalente a un ahorro estimado de 64,2%”.

En esa línea, la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, afirmó: “Como municipio tenemos la responsabilidad de generar más alternativas, ampliar la oferta y facilitar el acceso a servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

“La farmacia comunal va en esa línea y permitirá entregar una alternativa de ahorro a todas las personas de la comuna sin importar si son Fonasa o Isapre, especialmente a los adultos mayores, porque queremos que vivan mejor y que nadie tenga que elegir entre cuidar su salud o cuidar su presupuesto”, agregó.

La autoridad señaló que la farmacia comunal complementará la oferta del Botiquín de Las Condes, el cual permite acceder a descuentos de hasta 87% utilizando la Tarjeta Vecino.

“En la farmacia comunal tendremos los medicamentos más utilizados por nuestros vecinos. Nos vamos a enfocar en medicamentos crónicos, estacionales y de salud mental”, precisó San Martín.

El municipio también detalló que la farmacia se basa en los resultados de una encuesta comunal, donde el 94,8% de los participantes consideró “necesaria o muy necesaria” la implementación de una farmacia comunal.