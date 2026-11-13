Pensiones subirían cerca de 7%: AFP UNO propone al Gobierno cambiar la fórmula de cálculo de los retiros programados

AFP UNO envió una carta al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, en la que propone modificar la fórmula con que se calculan las pensiones de retiro programado y renta temporal.

Según la administradora, el cambio podría traducirse en un aumento de cerca de 7% en el monto de una pensión de retiro programado, dependiendo de cada caso.

La propuesta apunta a la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado (TITRP), que se utiliza para calcular y recalcular estas pensiones. Hoy, esa tasa combina dos componentes. El 80% se basa en una tasa derivada de un vector de tasas de interés, que busca reflejar los retornos esperados de los fondos, y el 20% restante corresponde a la rentabilidad histórica.

AFP UNO propone eliminar componente histórico de la tasa de pensiones

Esa metodología quedó establecida en el Decreto Supremo 47, de septiembre de 2019, con el objetivo de reducir las fluctuaciones en el cálculo de las pensiones. Sin embargo, la administradora plantea que la Reforma Previsional de 2025 incorporó una protección directamente sobre el monto final de los beneficios, mediante una banda que limita a 10% las variaciones derivadas de los recálculos.

Por ello, la administradora propone que la tasa dependa en su totalidad de las estimaciones de retornos esperados, manteniendo la banda de protección.

“Proponemos revisar y modificar el Decreto Supremo N° 47, eliminando el componente de rentabilidad histórica que representa el 20% de la fórmula para calcular la TITRP, de modo que esta dependa íntegramente del componente basado en las estimaciones de los retornos esperados”, señala la carta.

La diferencia entre ambas tasas es relevante para el monto de las pensiones. Según los antecedentes de la Superintendencia de Pensiones citados por la AFP, en noviembre la tasa basada en las estimaciones de retornos esperados alcanzó 4,25%, pero la tasa utilizada para calcular las pensiones fue de 3,67%, por la incorporación del componente histórico.

¿Cuánto podrían aumentar las pensiones con el cambio?

De acuerdo con los cálculos de UNO, utilizar una tasa de 4,25% en lugar de 3,67% podría traducirse en una pensión de retiro programado cerca de 7% mayor. La propia administradora precisó que se trata de un resultado ilustrativo y que no implica que todas las pensiones aumentarían en esa proporción.

En la modalidad de retiro programado, el afiliado mantiene sus fondos en la AFP y su pensión se recalcula cada año según el saldo acumulado y la tasa de interés vigente. Por ello, una tasa más alta eleva la pensión que se paga en el corto plazo.

“En UNO afp creemos que una metodología basada íntegramente en las estimaciones de retornos esperados, acompañada de la banda de protección del 10% incorporada por la Reforma Previsional, permitiría avanzar hacia una regulación más simple, coherente y adecuada al nuevo escenario previsional”, agregaron.

Cambio se relaciona con la entrada en vigencia de los fondos generacionales

La AFP sostiene, además, que la propuesta cobra especial relevancia porque desde el 1 de abril de 2027 los actuales multifondos serán reemplazados por diez fondos generacionales, mientras que la metodología vigente todavía considera la rentabilidad histórica de los multifondos.

La administradora explicó que envió la carta al ministro, y no a la Superintendencia de Pensiones, porque la materia es de resorte del Poder Ejecutivo, y que el cambio podría implementarse mediante un decreto supremo, sin necesidad de una nueva modificación legal.