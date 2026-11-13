Tohá y paro de camioneros: “Lo que el Gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, sí le parece razonable para calmar a los camioneros”

La exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, abordó el acuerdo entre el Gobierno y grupos de camioneros en paro.

Esto permitió que se pudiera recuperar la normalidad del tránsito en varios sectores del país, aunque algunas agrupaciones mantienen sus respectivas movilizaciones.

En este contexto, desde La Moneda anunciaron una rebaja en el precio de los combustibles, que contempla revertir las últimas alzas de $42 por litro en el diésel y $39 en las bencinas, además de una disminución adicional de $100 para el diésel.

Asimismo, estableció que los precios no podrán aumentar por sobre los nuevos valores hasta el 31 de marzo de 2027. Entre las medidas también se incluye un aumento en la devolución del impuesto específico al diésel para los transportistas de carga, que llegará hasta el 90% para las empresas de menores ventas, y un incremento del porcentaje de recuperación del peaje para buses, del 35% al 70%.

Sobre este punto, a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Tohá señaló que “lo que el gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, proteger el empleo o recuperar la economía, sí le parece razonable para calmar a los camioneros”.

Además, advirtió que “gobernar así equivale a tener una fábrica de malestar social”.

Finalmente, apuntó que “algunos han dicho que la fuerza de los transportistas doblega a todos los gobiernos. No es así. Lagos y Boric enfrentaron movilizaciones similares haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas”.