Salud planetaria y cambio climático: Lanzan libro digital gratuito que explica la relación directa entre ecosistemas y salud humana 

Con el propósito de acercar conceptos fundamentales sobre la salud planetaria a la ciudadanía, el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile puso a disposición de la comunidad su nueva publicación Interconectados: el vínculo entre la Tierra y nuestra salud, la cual se encuentra disponible para descarga digital y gratuita (AQUÍ).

El libro propone un relato cercano y visualmente atractivo para reflexionar sobre cómo el bienestar de la humanidad depende directamente del estado de los ecosistemas. A lo largo de 12 capítulos (cada uno corresponde a un mes del año) se explican diversos conceptos de salud planetaria, combinando descripciones breves, ejemplos, datos e ilustraciones sobre hechos que ya forman parte de la vida cotidiana (sitio web oficial).

En un contexto marcado por el cambio climático y fenómenos como las islas de calor urbano o los altos niveles de contaminación, la publicación busca concientizar especialmente a las comunidades más afectadas y altamente vulnerables a estos factores ambientales, como adultos mayores y embarazadas.

“En Chile, las muertes de personas mayores de 65 años atribuibles al calor extremo pasaron de 173 a 569 entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021, un alza de 225%, según estimaciones de The Lancet Countdown. En ese contexto, quisimos crear este producto que distribuiremos a través de diversas actividades con adultos mayores, aunque también puede ser leído y comprendido por un público más amplio”, explica la directora del proyecto, Isidora Sesnic.

Para iniciar su circulación y fomentar la apropiación social del conocimiento, el Centro de Comunicación de las Ciencias organizó el lanzamiento oficial en el Centro Cultural Violeta Parra de la comuna de Cerro Navia, instancia que reunió a cerca de cincuenta vecinos y vecinas en torno a la lectura, el diálogo participativo y la educación ambiental.

“Estamos muy contentos y satisfechos por la respuesta del público. Todos mostraron un real interés por participar y entender más sobre salud planetaria. En total entregaremos mil ejemplares físicos de este libro, en distintas comunas de la región Metropolitana, Maule y La Araucanía”, agregó Isidora Sesnic.

Cabe mencionar que este proyecto es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.