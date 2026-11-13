Gobierno proyecta la creación de 14 mil puestos de trabajo de cara a la temporada de verano 2026-2027

Este jueves, el preesidente José Antonio Kast, junto al biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, entregó las cifras de empleo turístico y las proyecciones para la temporada estival 2026-2027.

Para esta temporada de verano, se proyecta la creación de 14 mil nuevos puestos de trabajo en el sector turístico. Durante el período se espera alcanzar cerca de 733 mil trabajadores en actividades relacionadas con el turismo a nivel país.

Crecen trabajadores del turismo

Desde el Gobierno señalaron que las últimas cifras de las Actividades Características del Turismo (ACT) —del trimestre julio-septiembre 2026—, el sector del turismo entregó empleos a alrededor de 680 mil personas.

La cifra representa el 7,3% del empleo nacional y un alza de 4,4% en comparación con el mismo período del año pasado.

Respecto a la participación femenina, actualmente hay 354 mil mujeres que trabajan en actividades turísticas, correspondientes al 52,1% del empleo del sector.

Dicho número representa un crecimiento de 14% en 12 meses.

El Ejecutivo también detalló que “el aumento del empleo también se observa a nivel territorial. Durante el trimestre julio-septiembre, la ocupación turística creció en 10 de las 16 regiones del país, con incrementos de dos dígitos en Tarapacá, O’Higgins, Magallanes, Antofagasta y Biobío”.

Mientras que en Magallanes, Tarapacá y Antofagasta, “el turismo representa entre el 8,1% y el 10,8% del empleo regional, superando el promedio nacional”.

Proyectos de inversión para impulsar el turismo

Por otro lado, actualmente hay una cartera de cerca de 60 iniciativas de inversión turística que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Los proyectos que ya están en ejecución representan una inversión aproximada de US$ 350 millones, “orientada al desarrollo de nuevos destinos, el fortalecimiento de la infraestructura turística y la generación de oportunidades laborales”.

Por otro lado, aparece el alza del turismo internacional. En 2025, Chile recibió 6.004.567 turistas extranjeros, un 14,6% más que en 2024, cuando se registraron aproximadamente 5,24 millones de visitantes.