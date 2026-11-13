Cámara despacha Presupuesto 2027 tras maratónica jornada: Proyecto pasa al Senado y Gobierno anuncia reposición de partidas rechazadas

Cerca de las 7:00 horas de este viernes, finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La tramitación, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvo marcada por varias polémicas en cuanto a recortes de distintos programas y partidas.

Sin embargo, durante los últimos días se lograron varios acuerdos que posibilitaron el despacho del proyecto, los cuales intentarán ser ratificados durante la tramitación en la Cámara Alta.

El ministro Quiroz señaló —después de unas 21 horas de debate legislativo— que “vamos bien encaminados, en general aprobando casi todas las partidas. Quedan algunos obstáculos, desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien”.

Entre las situaciones controversiales, se encontraba la eliminación del proyecto “Yo elijo mi PC”, lo que había generado una molestia transversal en el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno comprometió la reposición del programa para el presupuesto del próximo año.