Presupuesto 2027: Cámara rechaza partida del Ministerio de Minería en medio de debate por gestión de Codelco y recortes

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida del Ministerio de Minería tras un empate a 59 votos, en el marco de la votación del Presupuesto 2027.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo reducía a $207,8 millones los recursos para la cartera, considerando ajustes en programas de fomento minero, geología y servicios públicos, mientras que se señalaba un alza en vigilancia volcánica.

El debate estuvo marcado por la preocupación respecto de la administración de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la posibilidad de abrir a la cuprífera al ingreso de capitales privados.

Tras ello, los legisladores de diversos sectores relevaron que enajenar la empresa estatal significaría comprometer recursos vitales para el país y cuestionaron que una inyección de capital privado permita recuperar la inversión.

Además, criticaron los recortes presupuestarios para el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín).

En tanto, el diputado José Antonio Rivas (PS), también integrante de la Comisión de Minería y Energía, votó en contra de la partida y añadió: “No se puede andar llorando por la caída de la producción mientras se debilita a quienes deben resguardar el sueldo de Chile”.