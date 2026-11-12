Nuevo episodio de tensión en el oficialismo: Dichos del diputado Araya generan altercado entre Schalper (RN) y Moreno (REP)

Un nuevo episodio de tensión se vivió este jueves en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el parlamentario Cristián Araya (REP) respaldara las declaraciones de su par, Javiera Rodríguez (REP), en las que acusaba un “negocio de los derechos humanos” de la oposición.

En medio de la discusión de la partida del Ministerio de Salud incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, el diputado del Partido Republicano apuntó contra la oposición y defendió la gestión de la titular de la cartera, May Chomalí.

“Ayer la diputada Rodríguez denunciaba con meridiana claridad el negocio de los derechos humanos. Hoy quiero denunciar el negocio político de otro dolor, el de los enfermos. En particular, de los que sufren cáncer”, acusó.

Los dichos de Araya enseguida generaron incomodidad en la Cámara Baja; incluso, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), lo llamó al orden en múltiples ocasiones.

“Diputado, por Dios santo, evolucionemos, lo llamo al orden (…) Parece que no escucha”, criticó.

Pese a ello, Araya siguió en su intervención: “Quienes convierten este sufrimiento en un arma política son verdaderos especuladores del dolor, mercaderes de la angustia y carroñeros de la desgracia (…) Ustedes a llorar a la FIFA”.

Ante ello, la Ossandón terminó por censurar a Araya luego de que este insistiera en sus críticas a la oposición.

“Diputado Araya, está censurado, lamentable (…) Qué lamentable que denoste a nuestra Cámara de esta forma (…) Uy, qué patético“, exclamó al final sin darse cuenta de que el micrófono seguía abierto.

La intervención de Araya despertó la molestia del diputado Diego Schalper (RN), luego de que los comités de parlamentarios oficialistas acordaran mantener un clima sin confrontaciones tras el tenso encuentro entre Rodríguez y la diputada Lorena Pizarro (PC).

Esta situación provocó que el diputado Benjamín Moreno (REP) se pusiera de pie y fuera a encarar al parlamentario de Chile Vamos, quien optó por no profundizar el conflicto y solo negó con la cabeza, cruzado de brazos.

Moreno tuvo que ser retenido por legisladores del Partido Republicano, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y el Partido de la Gente.

El llamado de Schalper ante el clima de tensión en la Cámara

Tras los hechos, el diputado Schalper manifestó que a Renovación Nacional le preocupa que se vuelva costumbre este tipo de episodios.

“Vemos con mucha preocupación (…) el que en la Sala de la Cámara de Diputados se esté haciendo costumbre el faltarse el respeto, hacerse imputaciones al voleo e impedir el diálogo democrático“, advirtió.

“Nuestra convicción es que no se necesita faltarle el respeto al otro para hacer valer los puntos de vista propios, no se necesita provocar a otros para generar agendas proactivas, porque, tal como nos enseñó el expresidente Sebastián Piñera, ser gobierno significa estar dispuesto a disponer todos los medios posibles para sacar adelante las agendas”, sostuvo.

Finalizó señalando que “desde esa experiencia, desde ese legado, desde esa capacidad que nos enseñó el expresidente (Sebastián) Piñera, nosotros queremos pedirles a todos, pero en especial a aquellos que lamentablemente hacen de la confrontación su manera de interactuar, que pongamos un alto y que seamos capaces de sacar adelante con prontitud el presupuesto de la nación”.

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