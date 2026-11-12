Cámaras con IA y nuevas multas: Las novedades de la licitación de Junaeb para el Programa de Alimentación Escolar 2027

Esta jornada, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) publicó una nueva licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el siguiente año. Entre las novedades se encuentra la incorporación de cámaras con inteligencia artificial (IA) para verificar las raciones entregadas y un nuevo sistema de multas.

Las bases fueron publicadas durante esta jornada en Mercado Público, tras superar el control correspondiente de Contraloría. Las empresas interesadas en este proceso tendrán 27 días para presentar sus ofertas.

El proceso contempla algunas modificaciones en cuatro áreas: fiscalización de las raciones entregadas, aplicación de multas, composición de los menús y participación de nuevas empresas proveedoras.

Dentro de las novedades está la implementación de un plan piloto de cámaras con inteligencia artificial para contabilizar las bandejas entregadas en los recintos educacionales.

El objetivo de este plan es contar con mecanismos adicionales para verificar las regiones efectivamente distribuidas y disponer de información más precisa al momento de autorizar los pagos o aplicar sanciones hacia los proveedores.

A ello se suma un nuevo modelo de multas, que busca modificar los criterios utilizados para sancionar los incumplimientos contractuales de las empresas.

En cuanto a los alimentos, se contempla actualizar los desayunos y almuerzos, incorporando productos más agradables para los alumnos y, de esa forma, poder mejorar su satisfacción y reducir el desperdicio de comida.