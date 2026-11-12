“Alrededor de US$ 900 millones”: Subsecretario de Hacienda estima el costo total del paquete de medidas para camioneros

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, estimó que el Gobierno desembolsará alrededor de US$ 900 millones en el paquete de medidas propuesto a los gremios de camioneros para poner término a la paralización nacional.

La autoridad reveló en CNN Prime que el gasto “llegaría alrededor de los US$ 900 millones” por el “total de todo el paquete (de medidas), tanto por este año como por el próximo”.

#CNNPrime | Sebastián Vallebona, subsecretario de Hacienda, por acuerdo con transportistas: “El paquete de medidas tiene un costo total cercano a los US$900 millones” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/J7ddpapBA5 — CNN Chile (@CNNChile) November 12, 2026

“O sea, todo lo que está enmarcado dentro del proyecto en tanto las medidas que son hasta marzo, por ejemplo, y otras que son hasta diciembre de 2027”, precisó.

Cabe recordar que la suspensión de las alzas en el precio de los combustibles regirá hasta el 31 de marzo de 2027. En tanto, las modificaciones al impuesto específico a los combustibles se aplicarán hasta diciembre de ese mismo año.

Además, explicó que se estableció una reducción adicional en el precio del diésel (de 100$) debido a que se tenía “más espacio para poder hacer esa rebaja”. https://twitter.com/GobiernodeChile/status/2121026048603169186?a=75Kn7oQg4oaVB7JNAe0&s=20

Confirma que el precio de los combustibles volverá a experimentar alzas de entre $40 y $100 después del 31 de marzo de 2027

El subsecretario confirmó que después del 31 de marzo de 2027 (cuando la medida llegue a su plazo final) volverá a operar el sistema de estabilización de precios de los combustibles (es decir, el Mepco) “en los parámetros que ha operado en el último tiempo”.

“Básicamente, lo que podría llegar a entender para la gente que está en la casa es de alzas de lo mismo que hemos venido experimentando los últimos meses (…), es decir, de entre $40 y $100 cada tres semanas“, detalló.

Asimismo, aseguró que, por el momento, el Gobierno no considera volver a congelar las tarifas después del 31 de marzo de 2027 en caso de que se produzcan nuevas movilizaciones de camioneros o transportistas.

“La negociación y la conversación que tuvimos con ellos fue en términos superhonestos, y lo que conversamos es que este congelamiento es hasta el 31 de marzo de 2027. Entonces, de haber alza en ese minuto, obviamente va a seguir aplicando la ley como se ha estado aplicando hasta la fecha”, señaló.

Revisa la entrevista completa