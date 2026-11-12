Planeta Cómic Fest 2026 vuelve a Providencia: Revisa las actividades y horarios

Vuelve por tercer año consecutivo el Planeta Cómic Fest, el evento, impulsado en conjunto por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia, que busca seguir acercando la lectura, la novela gráfica y las artes visuales a públicos de todas las edades a través de una programación abierta a la comunidad.

Esta edición de 2026 trae consigo una novedad, ya que incorporará a su primera invitada internacional, la española Raquel Riba Rossy, creadora del exitoso fenómeno global Lola Vendetta, quien participará en actividades de ilustración en vivo y una charla sobre el proceso creativo de los personajes más icónicos de la novela gráfica.

¿Cuándo y dónde será el evento?

Fecha: Sábado 14 de noviembre.

Lugar: Jardín de las Artes y el Palacio Schacht de la Fundación Cultural de Providencia (Av. Nueva Providencia 1995)

Hora: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas .

hasta las . Valor entrada: Gratuito.

¿Qué actividades habrá?

El programa de la jornada contempla una variada parrilla de actividades que incluye presentaciones de libros, ilustración en vivo, cuentacuentos y un bloque especial de talleres gratuitos dictados por referentes del género.

Contará con la participación de autores nacionales como Yoyo Salfate (León), Daniela Thiers (Alegría y Sofía Kaos), José Luis Flores, Carlos Herrera, Fernanda Frick, Carlos Tromben y Malaimagen.

También contará con la participación del reconocido astrónomo y divulgador científico José Maza, quien ofrecerá una charla sobre su libro ilustrado El sistema solar para niños y niñas.

Además, el público podrá disfrutar de la proyección de la película Blue Lock (adaptación del exitoso manga homónimo) en el Jardín de las Artes, y recorrer un stand de ventas oficial de Grupo Planeta que contará con descuentos especiales en una amplia selección de títulos.

Conoce aquí la programación