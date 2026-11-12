A una semana del lanzamiento de GTA VI: Take-Two se dispara 20% en Wall Street por el entusiasmo del videojuego pese a resultados bajo lo esperado

Las acciones de Take-Two Interactive, la desarrolladora de videojuegos dueña de Rockstar Games, viven un fuerte repunte en Wall Street a una semana del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los estrenos más esperados en la historia de la industria. Desde fines de octubre, los títulos de la compañía acumulan un alza de 19,3%.

El 30 de octubre, la acción cerró en US$ 190,17, luego de tocar durante esa jornada su mínimo de las últimas 52 semanas, en US$ 183,86. Desde entonces inició una racha alcista que tuvo su punto más alto el martes, cuando subió 8,31% tras la publicación de sus resultados trimestrales.

Este jueves cerró con una baja de 1,88%, a US$ 226,95, con lo que su valor de mercado llegó a cerca de US$ 42.580 millones, aunque todavía se ubica por debajo de su máximo de US$ 265,94.

Acciones de Take-Two suben pese a resultados trimestrales bajo lo esperado

El alza llegó pese a que las cifras del segundo trimestre de su año fiscal, terminado en septiembre, no fueron positivas. Los ingresos de la compañía sumaron US$ 1.497 millones, una caída de 16% respecto de igual período del año anterior y por debajo de lo que esperaban los analistas.

Las reservas netas, un indicador clave en la industria que mide las ventas del período, retrocedieron 18%, hasta US$ 1.601 millones. La empresa registró además una pérdida de US$ 54 millones, menor a los US$ 133,9 millones de un año antes.

Sin embargo, los inversionistas pusieron el foco en GTA VI. “El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está a diez días y, con las preventas que siguen alcanzando niveles sin precedentes, esperamos tener un año histórico para nuestra compañía”, afirmó el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, al presentar los resultados.

La empresa reiteró su proyección de reservas netas para el año fiscal 2027, que termina en marzo, de entre US$ 8.000 y US$ 8.200 millones, y estimó ingresos de entre US$ 7.980 y US$ 8.180 millones.

Para el trimestre actual, que incluye el estreno del juego, proyectó reservas netas de entre US$ 3.350 y US$ 3.500 millones.

GTA VI llegará el 19 de noviembre y tendrá ediciones de hasta US$ 100

GTA VI llegará el próximo 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras haber sido postergado en dos ocasiones. La edición estándar tendrá un precio de US$ 80 y la edición Ultimate, de US$ 100, por encima de los US$ 70 que se habían convertido en el valor habitual para los grandes lanzamientos.

El entusiasmo ya se refleja en las preventas. Según estimaciones de la firma Sensor Tower, el juego suma unos 9,69 millones de preventas digitales en PlayStation y Xbox, equivalentes a cerca de US$ 942 millones, cifra que no incluye las copias físicas.

En el mercado, las expectativas apuntan a cifras récord. Morgan Stanley, por ejemplo, contempla en su escenario base la venta de 40 millones de copias del juego durante el año fiscal 2027 de la compañía.

Parte de los analistas considera, además, que la proyección de Take-Two es conservadora, en línea con lo ocurrido en lanzamientos anteriores, cuando la empresa terminó superando sus propias estimaciones.

En la conferencia con inversionistas, Zelnick se mostró cauto y señaló que la compañía prefiere no adelantarse a declarar un éxito antes de que ocurra, por lo que entregará actualizaciones después del lanzamiento.

GTA V marca la vara para el estreno de su sucesor

La vara está alta. Su antecesor, GTA V, lanzado en 2013, alcanzó ventas por US$ 1.000 millones en sus primeros tres días y ha superado los 200 millones de copias vendidas, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más exitosos de la historia.